「Xiaomi サウンドアウトドア」

シャオミ・ジャパンは、Bluetoothスピーカーの「Xiaomi サウンドアウトドア」と「Xiaomi サウンドポケット」に新色を追加し、11月12日より順次発売する。追加カラーはサウンドアウトドアがゴールドとグリーン、サウンドポケットがピンクとブルーグレー。いずれも価格はオープン、市場想定価格はサウンドアウトドアが5,980円前後、サウンドポケットが2,180円前後。

カラー以外の特徴やスペックは発売済みモデルと同様。サウンドアウトドアは出力30WのBluetoothスピーカーで、サブウーファーと2基のパッシブラジエーターを搭載し、パワフルな低音を楽しめる。バッテリー駆動時間は最大12時間。

「Xiaomi サウンドポケット」

サウンドポケットは、手のひらサイズのコンパクトなBluetoothスピーカー。出力は5Wで、バッテリー駆動時間は最大10時間。

また、11月12日からは、フルHD画質のスマートカメラ「Xiaomi スマートカメラ C201」も発売する。価格はオープンで、市場想定価格は3,080円前後。レンズは上下左右にスムーズに回転可能、Google HomeとAmazon Alexaによる音声操作にも対応する。