¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï12Æü¡¢¸µ´Ú¹ñÂåÉ½GKÅ¢À®Î¶¡á¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¡á¡Ê40¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÅ¢À®Î¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢2016Ç¯¤ËËÍ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤âÈá¤·¤¤¤È¤¤â¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Àîºê¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¿ô¡¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»×¤¤½Ð¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÂçÀÚ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢Á´°÷¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£10Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Å¢À®Î¶¤Ï±º¹à¡¢¾ëÆî°ìÏÂ¡¢¿å¸¶»°À±¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤ËÀîºêF¤Ë²ÃÆþ¡£J1ÄÌ»»272»î¹ç¤Ê¤É¸ø¼°Àï363»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢2ÅÙ¤ÎÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¡£J¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤â2ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï10¡¢14Ç¯WÇÕ¤Ê¤É¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£