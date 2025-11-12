山崎樹範＆吉井怜、そろって結婚記念日を報告「お似合いのご夫婦です」「憧れです」
俳優の吉井怜（43）と夫で俳優の山崎樹範（51）が11日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。夫婦そろって同じ2ショット写真を添え、結婚記念日を報告した。
【写真あり】「お似合いのご夫婦です」“同じ写真”を添えて結婚記念日をともに報告した山崎樹範＆吉井怜
吉井は「今日は私達にとって、結婚記念日でありしげさんパパの誕生日である大切な記念日♪年々、楽しいが増えて、仲良しが増しているのはしげさんのお陰だし、二人の家族を始め、大切な人達のお陰です♪これからも健康第一で楽しく過ごせれば幸せ しげさん、そばにいてくれてありがとう」とつづり、「#結婚記念日 #二人の大切な記念日」などのハッシュタグを添えた。
また山崎は「本日、11月11日は私達夫婦の結婚記念日でした。メジャーどころではポッキーの日であり、チンアナゴの日、タクアンの日、サムライの日であり、プラズマクラスターの日でもあり、串カツ田中の日でもありますし、私の父の誕生日でもあります。相変わらず呑気に楽しく過ごしている2人です。この暮らしがずーーーーっと続けば、それだけで良いのです」とつづり、「#ポッキーの日 #串カツ田中の日 #いい獣医の日 #立ち呑みの日 #生ハムの日 #○○の日が山程ある #山崎欣弥の誕生日」などとちゃめっ気ものぞかせた。
これらの投稿に双方のファンからは「お似合いのご夫婦です 感謝を素直に伝えられることがほんとに素敵です」「とてもお幸せそうで、拝見していてこちらまで幸せな気分です」「やましげ夫妻を見るたび将来私もこういう素敵な夫婦になりたいなと思っております!!憧れです」「世界で一番素敵なご夫婦だと思ってます」「ご夫婦とも、大好きです〜。これからも記念日をどんどん更新していって下さいね！それにしても縁起の良い日ですね」「優しさオーラ全開ですね」などのコメントが寄せられている。
吉井と山崎は2016年11月11日に結婚。仕事を通じて出会い、共通の友人を介して再会。その後交際に発展したと明かされていた。
