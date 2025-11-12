『ドラクエ7』キーファの姿が激変で話題「めっちゃ、おっさんｗ」 25年経て再加入・共闘の新映像トレンド1位
人気ゲーム『ドラゴンクエスト7』のリメイク『ドラゴンクエストVII Reimagined』（来年2月5日発売）の新映像が公開された。ギガスラッシュを放つ「……夢みたいだ。もう一度 お前と一緒に 戦えるなんてな。」と、大人になったキーファが登場しており、ネット上で話題となっている。
【画像】姿が激変！ヒゲが…おっさんのキーファ 『ドラクエ7』新作の場面カット
ゲーム全体を再構築（Reimagined）している同作では、主人公たちが新しく訪れる地でキーファと再会し、共闘するエピソードが追加。彼らはどのようにして再会するのか。そして、その先に待ち受けるものとは、続報は追って発表される。
映像ではヒゲが伸び、大人になったキーファを見ることができ、ファンは「姿が激変してる！」「俺らも年をとったわけで、キーファも老けるよなｗ」「ほぇ〜。キーファめちゃくちゃおっさんですやん」「キーファのギガスラッシュを観て目頭が熱くなってしまった」「キーファは必ず帰ってくる！と信じながらプレイしていた2000年当時。合流に25年かかるとは思ってなかった」と驚き。Xでは「キーファ」がトレンド1位になっている。
『ドラクエ7』は、2000年8月26日にプレイステーションで発売され、その斬新な世界観や圧倒的なボリュームのストーリーが話題となった『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』が原作。ニンテンドー3DSでも、その後発売された人気タイトルになっている。
物語のはじまりは、世界にたったひとつしかない島「エスタード島」から。この島で暮らす主人公とその友達・キーファの日課となっていた島での探検がきっかけとなり、冒険の舞台は誰も見たことがない“新たな世界”へと一気に広がっていく。
たどり着いた異世界では、エスタード島にはいなかった存在、モンスターの姿が。さらに、冒険で行きつく先ではさまざまな人物やダンジョン、そして強敵たちが主人公たちを待ち受けている。
リメイク版『ドラゴンクエストVII Reimagined』は、グラフィックだけではなく、シナリオ、バトル、寄り道要素、システム面、すべて一から再構築。バトルの要となるのが職業システムも、各職業に固有の「職業とくせい」があり、バトル中にバーストチャージという状態になると、「職業とくせい」を発動させることができる。
冒険をすすめると職業の「かけもち」が解放され、同時にふたつの職業につけるように。呪文や特技、職業とくせいもふたつ分に増えるので、パーティの戦力も大幅にアップしていく。
ゲームの対応機種はNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windowsとなっている。
