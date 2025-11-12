高橋英樹、ベストドレッサー賞受賞後の初オーダー 高級感あるスーツ姿に反響「素敵」「スタイルもいい、足も長い」
俳優の高橋英樹（81）が11日、自身のブログを更新。「初めてのオーダーショップ」と題し、オーダーメイドのスーツを紹介した。
【写真】「カッコいいです」光沢感あるスーツをまとった高橋英樹
高橋は「昨年ベストドレッサー賞を頂いた時のご紹介で 初めてのオーダーでしたがとても素敵なしあがりでした」とフォーマルさとエレガンスな雰囲気を感じさせるスーツ姿をアップ。
続けて「ブランド製品のオーダーを受けているお店なので カットとラインが綺麗に仕上がっていました」と紹介したスーツは、光沢感のあるグレーの生地が落ち着いた高級感を演出し、ジャケットは肩のラインが美しく、ウエストにかけて自然なシェイプがある端正なシルエットに仕上がっていた。
最後に「素敵でしたので 本日は三つ揃いを3着オーダーしました」と報告し、仕立てに満足している様子を見せている。
コメント欄には「スーツ姿も決まってカッコいいです」「オーダーのショップで、作ったスーツ素敵ですね〜」「端正な顔立ちだけではなく、スタイルもいい、足も長い、本当の2枚目ですね」「紳士のたしなみ とても素敵です」などの反響が寄せられていた。
