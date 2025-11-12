くっきー！ ピンク色のドレス姿の高橋メアリージュンを絶賛「紅しょうがかと思いました」
モデルで俳優の高橋メアリージュン、お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が12日、都内で行われたバリュエンスジャパン『オリジナル・バーキン』日本上陸お披露目イベントに参加した。
【写真】綺麗…14.7億もの値がついた『オリジナル・バーキン』
フォーマルな装いで登場した2人。ピンク色のドレス姿の高橋について、くっきー！は「紅しょうがかと思いました」と絶賛。高橋は「ナチュラルめの」と返して笑いを誘っていた。
「バーキン」は、1980年代にエルメスがジェーン・バーキン氏（2023年に死去）のために製作したレザーバッグ。お披露目されたのはバーキン氏が実際に使用していた世界に1つだけの「バーキン」のオリジナルプロトタイプとなっている。ステッカーの跡やイニシャルの刻印が残されている。7月にフランス・パリで開催されたサザビーズのオークションで、14,7億円で落札されたことが話題になっていた。
