新潟県最大のイノベーションイベント「LAST NIIGATA」が11日開幕《新潟》
11月11日（火）、新潟市中央区のイノベーション拠点「NINNO」（ニーノ）で、新潟県最大のイノベーションイベントLAST NIIGATAが開幕しました。
LAST NIIGATAは、これまで新潟県内で開催されてきた様々なビジネスイベントや新たなイベントを5日間に集約した新潟県最大の統合型イノベーションイベントです。
名称の「LAST」という単語には「最後」のほかに「最新」や「続く、持続する」という意味があり、新潟県における過去100年の英知と挑戦を受け継いで、次の100年へつないでいくことをテーマにしたイベントということです。
初日は、内閣府から「スタートアップ・エコシステム拠点都市」として採択された新潟県と長野県による共同プロジェクト「REGIONAL NEXUS HUB」の新潟県側のキックオフセレモニーが行われ、県内外から多くの関係者が集まりました。
セレモニーでは新潟県イノベーション拠点施設NINNOの設立者である木山産業の木山光代表取締役社長が最初に登壇し、NINNO設立から5年たった新潟のスタートアップの雰囲気の変化について振り返り、今後にもますます注目して欲しいと語りました。
続いて、イベントに後援する新潟県の花角英世知事が登壇、「県もスタートアップ支援に関係する皆さんと一緒に連携し、知恵を出し、汗をかいて、最終的には新潟の経済の活性化に繋げていけるように頑張っていきたいと思っていますので、よろしくご支援とご協力をお願い申し上げます」と挨拶しました。
その後、新潟県とAWSジャパンによる包括連携協定の成果報告や、オイシックス・ラ・大地による「新潟フードテックタウン構想」についての発表も続き、食とテクノロジーを融合させた未来の暮らしのイメージの紹介が参加者の注目を集めていました。
イベントの締めくくりには懇親会が催され、オイシックス・ラ・大地提供による持続可能性に配慮した未来の食をテーマにしたフィンガーフードが提供されました。
LAST NIIGATAは、11月15日（土）までの5日間にわたり、新潟市中央区で開催されます。
スタートアップによるプレゼンテーションイベントやデザイン作品の展示、地域企業の新規事業紹介など一般の方も参加できるプログラムも多数用意されているとのことです。