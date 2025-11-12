三つ子の赤ちゃんに6歳のお兄ちゃんが絵本の読み聞かせをする動画がTikTokで話題になりました。三つ子ちゃんとお兄ちゃんのほのぼのとした時間に、「幸せな動画でおばちゃん泣いてしもうた（涙）」「なんやこの幸せな光景は」と反響が寄せられています。



【動画】1歳の三つ子ちゃんに読み聞かせをする優しいお兄ちゃん

動画に出てくるのは、ちょうど1歳になりたてで、修正月齢11カ月の三つ子姉妹と、6歳のお兄ちゃん。絵本を持っているお兄ちゃんの前で、3人とも上手に横並びになっています。



声の抑揚や身振りを付けながら、楽しそうに絵本を読んであげるお兄ちゃん。ライオンが出てくるシーンでは、「がおーっ」と優しい笑顔で三つ子の妹たちを楽しませます。



お兄ちゃんのお話が楽しかったのか、徐々にお兄ちゃんと絵本に近づいていく三つ子ちゃん。お兄ちゃんは止める様子もなく、三つ子ちゃんのペースに合わせてくれます。



ときには、一人ひとりのお顔の前で目線を合わせてあげたりと、工夫しながら絵本の読み聞かせを続ける優しいお兄ちゃんでした。



動画を投稿したパパ（@tripletpapa3）に話を聞きました。



ーーお兄ちゃんの読み聞かせタイムは日々のルーティンですか？



「毎日寝る前のルーティンですね。パパが読んだり、にぃにが読んだりしています。三つ子がどれだけ機嫌悪くて泣いていても、にぃにが『絵本の時間だよーっ』と声をかけて絵本を見せると、みんな近くによってきて良い子に聞いてくれています。にぃにの小さい頃も、寝る前に絵本の読み聞かせをしていました」



ーー最近のお兄ちゃんと三つ子ちゃんの関わりはいかがですか？



「最近は、にぃにとよくおままごとで遊んでいます。他にはお人形遊びや、にぃにのトミカのおもちゃで一緒に遊んでいますね」



ーー三つ子ちゃん同士の関わりはいかがですか？



「最近はタッチができるのがうれしいみたいで、1人ができると残りの2人が拍手したり、パパの手をつかんで頭の上に乗せて『いいこいいこしてほしい』と訴えてきたり、1人が泣いていると他の2人が近寄ってきて頭ぽんぽんしたりと三人で協力しあっている姿を見ると、とても可愛いですね」



ーー日々の育児について教えてください。



「大変なのは、三つ子たちが動けるようになってきたので、外食はみんなで一緒に食べることができなくなりましたね。最初にママとお兄ちゃんが食べて、その間に三つ子に食べさせて、最後にパパが急いで食べてすぐに店を出る、という感じです。ゆっくりご飯タイムがなくなりました。



でも、三つ子だからとか言い訳したくないので、今までどおり、たくさんお出かけしたり、旅行に行ったり、外食に連れて行ったりしたいですね」



TikTok（@tripletpapa3）では、妹たちが大好きな優しい6歳のお兄ちゃんとスクスク育つ三つ子姉妹の楽しい日常や成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）