＜運転手ってズルい？＞「車ないのに遠出提案はヘン！」意地悪だった？【第7話まんが：ナオの気持ち】
私はナオです。息子のレン（小2）が転校になり、新しく知り合ったママ友のミカさんとサツキさんと親子3組で一緒にふれあい動物園に行きました。けれどなんだか様子がおかしいです……。サツキさんはミカさんに運転させてガソリン代も出さず、お礼の一言もありません。ハッキリ言って図々しすぎます。その後またもや車でのお出かけの提案をしてきたサツキさんに、私は「今度はミカさんは私の車に乗ってもらって、サツキさんは現地集合で」と伝えたのでした。
サツキさんは食い下がってきますが、私はひたすらとぼけた調子で返しました。「え、車がないのどうやって行くつもりだったんですか？ 電車？ タクシー？ そういえば最近の教習所って託児所とかもついているらしいですよ〜」
はじめのうちは強気で私を言いくるめようとしていたサツキさん。けれど私が一歩も引かなかったので、さすがにあきらめたのでしょう。最後はイラ立ったように通話を切りました。「もういいです！ それじゃあこの話は白紙で！」
私はママ友付き合いとはいえ、言いたいことはハッキリ言わずにいられない性格です。でもミカさんは私とは違い、我慢して穏便に済ませようとするタイプです。これまでの長い付き合いもあったし、揉めたくなかったんでしょう。その気持ちも分からなくはありません。
だから私が勝手にサツキさんに言い返してしまって、ミカさんに内心「余計な口出しをされた」と思われていないか心配でした。けれどミカさんは「ありがとう」と感謝してくれたのです。サツキさんがこのままおとなしく引いてくれることを願っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
サツキさんは食い下がってきますが、私はひたすらとぼけた調子で返しました。「え、車がないのどうやって行くつもりだったんですか？ 電車？ タクシー？ そういえば最近の教習所って託児所とかもついているらしいですよ〜」
はじめのうちは強気で私を言いくるめようとしていたサツキさん。けれど私が一歩も引かなかったので、さすがにあきらめたのでしょう。最後はイラ立ったように通話を切りました。「もういいです！ それじゃあこの話は白紙で！」
私はママ友付き合いとはいえ、言いたいことはハッキリ言わずにいられない性格です。でもミカさんは私とは違い、我慢して穏便に済ませようとするタイプです。これまでの長い付き合いもあったし、揉めたくなかったんでしょう。その気持ちも分からなくはありません。
だから私が勝手にサツキさんに言い返してしまって、ミカさんに内心「余計な口出しをされた」と思われていないか心配でした。けれどミカさんは「ありがとう」と感謝してくれたのです。サツキさんがこのままおとなしく引いてくれることを願っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子