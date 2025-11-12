Ý¯ºä46¤Ï¤Ê¤¼²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡ÈÇ®¶¸¤Î¹½Â¤¡É¤¬²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÀª¤¤¡¢Buddies¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸
¡¡Ý¯ºä46¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¡ØUnhappy birthday¹½Ê¸¡Ù¤¬¡¢11·î5ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç12ºîÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡¿¢¨1¡Ë¡£½é½µÇä¾å¤Ï50ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ïー¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£²þÌ¾¤«¤é5Ç¯¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢º£¤ÎÝ¯ºä46¤ÎÀª¤¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬À¸¤à¡È¿ô»ú¤ÎÎ¢Â¦¡É¤Ë¤¢¤ëÇ®¶¸
¡¡¸½ºß¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¥»ー¥ë¥¹¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÇµÌÚºä46¤À¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢º£Ý¯ºä46¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÈÇä¾å¤Î¿¤ÓÊý¡É¤È¡È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¡É¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Û¤«¤Î½÷À¥°¥ëー¥×¤«¤é°ìÊâÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£2020Ç¯¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØNobody¡Çs fault¡Ù°Ê¹ß¡¢13ºîÏ¢Â³¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é½µ30ËüËçÄ¶¤ò¥ー¥×¡£9th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¼«¶È¼«ÆÀ¡Ù°ÊÍè¡¢ÄÌ»»2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë½é½µ¤Ç¥Ïー¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢°ÂÄê¤È¾å¾º¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÈÇ®¶¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¡É¤¬³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¸½ºß¤ÎÝ¯ºä46¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊºîÉÊ¤Î¥»ー¥ë¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô»ú¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÆ°°÷ÎÏ¤È¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Íê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ü¤ß¤³¤½¤¬²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Ý¯ºä46¤Î¥»ー¥ë¥¹¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤À¤í¤¦¡£¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤Ç¤ÎÅìµþ¥Éー¥à3DAYS¸ø±é¡¢¤½¤·¤Æµþ¥»¥é¥Éー¥à2DAYS¸ø±é¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÇ®ÎÌ¡¢±é½Ð¤Î´°À®ÅÙ¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¤¤¤¦»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢MC¤ò¤Û¤È¤ó¤É¶´¤Þ¤º¤Ë3»þ´Ö¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡È¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹½À®¡É¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¡¢½÷À¥°¥ëー¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤·¤¤·Á¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÝ°ºä46»þÂå¤ËÂ¿¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÈÄË¤ß¡É¤ä¡ÈÆâ¾Ê¡É¤ò¡¢º£¤ÎÝ¯ºä¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹·ÍÈ´¶¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤¿»Ñ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉ½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥ó¥¹¡¢²Î¡¢É½¾ð¡¢±ÇÁü¡Ä¡Ä¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¸Ä¿Í¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Áー¥à¤Î¸ÆµÛ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«¤Ò¤È¤ê¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤¬¡¢´ÑµÒ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò°ìÃÊ¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ÇÆÀ¤¿¹âÍÈ´¶¤äËþÂÅÙ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼ï¥Á¥ãー¥È¤Ø¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ä¥ßー¥È¡õ¥°¥êー¥È¡Ê¸ÄÊÌ¥Èー¥¯²ñ¡Ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö±þ±ç¤¬³Î¤«¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥»ー¥ë¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢Buddies¡ÊÝ¯ºä46¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥°¥ëー¥×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÆÃÍ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¥°¥ëー¥×¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò´Ö¶á¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¶ì³Ú¤ÎÊâ¤ß¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶¯¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÃç´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¿´Íý¤¬¡¢¡È»Ù¤¨¤ë¹ÔÆ°¡É¤È¤·¤Æ¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»Í´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤ä¿·¥»¥ó¥¿ー¡¦Â¼°æÍ¥¤ÎÈ´Å§¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¡£¥°¥ëー¥×¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¶¯¤µ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÈÝ¯ºä46¤Ë¤ÏÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¼Â´¶ーー¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¦¤ËÊâ¤à»ÑÀª
¡¡¤½¤Î·ëÂ«ÎÏ¤ä·¹¸þ¤Ï¡¢USEN¤Î³Ú¶ÊÅêÉ¼¥µー¥Ó¥¹¡ØUSEN ¿ä¤·³è¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ä¡ÖMake or Break¡×¡¢¡ÖAddiction¡×¤Ê¤É¤¬¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿Íµ¤¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØUSEN ¿ä¤·³è¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤È¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È³Ú¶ÊÅêÉ¼¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤äµÞ¾å¾º¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£SNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬¡Öº£Æü¤âÅêÉ¼¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Î³¹Æ¬BGM¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë½Ö´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î´ê¤¤¤¬Ï¢º¿¤·¡¢ÅêÉ¼¤¬¡È½¬´·¡É¤Î¤è¤¦¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Buddies¤ÎÇ®ÎÌ¤¬Æü¾ï¤Î¹ÔÆ°¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â¹ÔÆ°Åª¤Ë¤â¡ÈÝ¯ºä46¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à»ÑÀª¡É¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤³¤«ÈéÆù¤ò´Þ¤ó¤À¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡¢µÕ¶¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿Ý¯ºä46¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¤Î³Ú¶Ê¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ý°ºä46»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Ê¸Ì®¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ä¸Ä¿Í¤Î³ëÆ£¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ò»ý¤¿¤»¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ç²¹ÅÙ¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤Ø¤È¿¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡ÈÁ°¿Ê¡É¤È¡ÈÆâ¾Ê¡É¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÊª¸ìÀ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò½Å¤Í¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¶¦´¶¤Î¹¤¬¤ê¤¬¡¢º£¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀª¤¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈÆ°°÷ÎÏ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¹â¤¤¿å½à¤Ç³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¸½ºß¤Î½÷À¥°¥ëー¥×»Ô¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âµ©¤ÊÎã¤À¤í¤¦¡£²þÌ¾°Ê¹ß¤Î5Ç¯´Ö¡¢É½¸½¤Î¼´¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤äºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÝ¯ºä46¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¡É¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¡ÖÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÈ¼¤Ã¤Æº£¸ì¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯4·î¤Ë¹µ¤¨¤ëMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Î5¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤«¤ò¼¨¤¹Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£Ý¯ºä46¤Ï¤Þ¤À¡¢´°À®·Á¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë»î¹Ôºø¸í¤äÀ®Ä¹¤Î½Ö´Ö¤¬¡¢º£°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
