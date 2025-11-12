『くまのがっこう』×「ジョリーパスタ」コラボ福袋が発売決定！ トートバッグやお食事券がセットでお得
「ジョリーパスタ」は、11月13日（木）から、人気絵本シリーズ『くまのがっこう』とコラボレーションした「ジョリーパスタの冬の福袋2026」の抽選販売受付を、公式アプリで開始する。
【写真】モコモコ素材でかわいい！ ジャッキーの湯たんぽなど福袋の中身
■『ジャッキーのトマトづくり』がモチーフ
今回登場する「ジョリーパスタの冬の福袋2026」は、絵本『ジャッキーのトマトづくり』をモチーフにしたオリジナルデザインのグッズ3点、自宅でお店の味が楽しめるパスタ、4000円分のお食事券を組み合わせた、お得な福袋。
グッズのトートバッグは、ふんわりとしたキルティング生地を使用した寒い季節にぴったりのアイテム。裏地に、絵本『ジャッキーのトマトづくり』をモチーフにしたオリジナルイラストがプリントされており、開けるたびに楽しい気分にさせてくれるという。
また、電子レンジで加熱して繰り返し使えるジャッキーの湯たんぽ、かわいらしいコラボタグをアクセントにあしらった中綿マフラーも入っている。
なお、本商品の抽選販売受付は2回に分けて実施される。第1次は11月13日（木）10時00分 〜 11月17日（月）18時00分まで。第2次は11月19日（水）10時00分 〜 11月24日（月）18時00分まで。いずれも、抽選結果は受付終了日の2日後10時00頃に発表予定。
【写真】モコモコ素材でかわいい！ ジャッキーの湯たんぽなど福袋の中身
■『ジャッキーのトマトづくり』がモチーフ
今回登場する「ジョリーパスタの冬の福袋2026」は、絵本『ジャッキーのトマトづくり』をモチーフにしたオリジナルデザインのグッズ3点、自宅でお店の味が楽しめるパスタ、4000円分のお食事券を組み合わせた、お得な福袋。
また、電子レンジで加熱して繰り返し使えるジャッキーの湯たんぽ、かわいらしいコラボタグをアクセントにあしらった中綿マフラーも入っている。
なお、本商品の抽選販売受付は2回に分けて実施される。第1次は11月13日（木）10時00分 〜 11月17日（月）18時00分まで。第2次は11月19日（水）10時00分 〜 11月24日（月）18時00分まで。いずれも、抽選結果は受付終了日の2日後10時00頃に発表予定。