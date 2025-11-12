à¥Ô¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ÇÅÁÀâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×à¥ª¥Þ¡¼¥¸¥åáÆîÌîÍÛ»Ò¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ê¥ó¥Î¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡×
»³¹âË¹¤Ë¥¿¥¥·¡¼¥ÉÉ÷¥É¥ì¥¹¤Ç
¡¡1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÀäÂÐÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¾¼ÏÂ¤ÎÅÁÀâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤¤»³¹âË¹¤Ë¥¿¥¥·¡¼¥ÉÉ÷¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ïà¥Ê¥ó¥Îá¤³¤È½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò(58)¡£
¡¡¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢1968Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÎø¤Îµ¨Àá¡×¤Ç270ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡Ö¥Ô¥ó¥¡¼¤È¥¥é¡¼¥º¡×¤Î¥Ô¥ó¥¡¼(º£ÍÛ»Ò)¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ÎÆîÌî¤¬¼ã¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¡¼Style¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥Ô¥ó¥¡¼¤È¥¥é¡¼¥º¤«¤Ê¤¢¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤É¿¿¤óÃæ¡×¡ÖÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢º£ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤ËÊ±¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ê¥ó¥Î¡ÄÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö°ìÃÊ¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡ÆîÌî¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»öII ¾¯½÷Å´²¾ÌÌÅÁÀâ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1985Ç¯)¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î2ÂåÌÜ¡¦ËãµÜ¥µ¥Ìò¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤È¡¢87Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¡Ö¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£