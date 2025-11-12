今季2戦目の原英莉花は佐久間朱莉、河本結と同組 伊藤園レディス組み合わせ発表
＜伊藤園レディス 事前情報◇12日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞今季の国内女子ツアーも残すところ3試合。今週は千葉県のグレートアイランド倶楽部を舞台に、「伊藤園レディス」が14日（金）から開催される。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。
【写真】もはやモデル？ 原英莉花のドレス姿
米下部エプソン・ツアーの年間ランキング5位に入り、来季の米ツアー昇格を決めた原英莉花は、今季2度目の国内ツアー出場。その初日は佐久間朱莉、河本結との注目グループに組み込まれた。午前10時10分に1番からティオフする。年間女王レースで独走態勢を敷いている佐久間は、メルセデス・ランキング2位の神谷そら、同3位の河本らの結果次第では、今大会で佐久間の初女王戴冠が決まる。その神谷は菅楓華、桑木志帆とのグルーピング。昨年覇者の山内日菜子は堀琴音、ルーキー・荒木優奈と初日を回る。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
