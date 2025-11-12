桑木志帆が大好きな女性ラッパーのライブに大興奮！「私もゴルフでたくさんの人に勇気や感動を与えたい」
桑木志帆が自身のインスタグラムを更新。「先日 Princessに会いに行きました」と記すと、満員のライブ会場で大きな応援タオルを広げた写真を投稿した。
【写真】「推し活最高」 桑木志帆が撮影したステージ写真【本人のInstagramより】
桑木が出かけたのは人気の女性ラッパー、LANAのライブ。「最高だったなー」と気持ちのこもった感想を一言。そして「沢山のファンの前で歌ってる姿はとにかく可愛くてかっこよくて、私もゴルフでたくさんの人に勇気や感動を与えたいって思いました！」と、この日の感動を自分のゴルフにもつなげていきたいという気持ちを綴った。「成績が良くても悪くてもいつもLANAちゃんからパワーもらってます ありがとう」。投稿では、スマホで撮影しながらステージに見入る後ろ姿や、一緒に出掛けた友人との2ショット。そしてLANAをカッコ良く撮れた4枚のステージ写真を公開した。桑木は昨シーズン「資生堂 レディスオープン」で悲願の初優勝を飾ると、一気に年間3勝を挙げた。今シーズンもこれまで28試合に参戦し、予選通過は27試合とほぼパーフェクト。TOP10には14回も入り、2位は3回、3位は1回と優勝まであと一歩に迫る好成績を残してきた。「残り試合もあと三試合 あっという間ですね。最後まで全力で!! 駆け抜けます」と最終盤に向けた意気込みを宣言していた。投稿を見たファンからは「おぉーかわいい」「リフレッシュだね」「推し活最高」「さぁ〜後3試合 頑張ってね〜」などのコメントが寄せられていた。
