フェースに懐かしい“DUO”の文字!? プロギア『RS PROTOTYPE』3ヘッドが適合リスト登録
R&AとUSGAのコンフォーミング（適合）リストの「ドライバー」カテゴリに、10日更新で気になる3つのヘッドが登録された。シンプルなソールデザインのプロギア『RS PROTOTYPE』で、モデル分けで『4clover』『5clover』『6clover』と刻印されている。
【画像】『フォークローバー』『ファイブクローバー』の適合リスト画像
気になるのは、ヘッドに記載されている「識別マーキング」だ。なんと、フェースに「Duo」の表示があるという。プロギアの『DUO』と聞けば、2003年に爆発的なヒットを記録した『TR 340 DUO／TR-X 370 DUO』を思い出す人も多いはず。
今では大半のメーカーが採用するカーボンクラウンによる「高打ち出し・低スピン」を実現した『DUO構造』の革新性と、ジャンボ、ジェットの尾崎兄弟が契約外で使って活躍し、大きな話題になったことを思い出す人もいるかもしれない。 フェースに『DUO』とはどういうことなのか期待が膨らむが、そこは未発表かつ開発中のプロトタイプ。詳細を知るにはツアーで現物を撮影し、使用選手のコメントを聞くしかない。適合登録でいつでも試合で使えることを意味するが、選手に動きがあり次第、続報をお届けする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
