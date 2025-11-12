¡Ú¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¡Û¥ì¥¹¥¥å¡¼ÈþÍÆ¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò»î¤»¤ëÈþÍÆ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë!? ÈþÍÆ¾¦ÉÊ¹ØÆþ¼Ô¤¬½Å»ë¤¹¤ë¡ÖÀ®Ê¬¡×1°Ì¤Ï?
TWO¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¡ÈÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â2¤Ä¤¢¤ë¡£¡É¤ò·Ç¤²¤ë¥Õ¡¼¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö2foods(¥È¥¥¡¼¥Õ¡¼¥º)¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¢¨1¤Î¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥Ó¥¿¥ß¥óCÇÛ¹ç¥°¥ß¢¨2¡Ö2Gummy LIPOSOME VC¡Ê¥È¥¥¡¼¥°¥ß¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥Ö¥¤¥·¡¼¡Ë¡×¢¨3¤ò¡¢10·î13Æü¤è¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤À¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢2foods¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï1ÅÔ3¸©¤Ëºß½»¤ÎÆ¯¤¯20¡Á49ºÐ¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢9·î16Æü¡Á17Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
º£²ó¡¢24»þ´Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ëµ¤·Ú¤ËÍê¤ì¤ë¥ì¥¹¥¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÍÆ¤â¤è¤êËÜ³Ê´¶¤òÁý¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¡×¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¹ñÆâÎ®ÄÌ¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÇÛ¹ç¥°¥ß¡¦¥µ¥×¥ê135¾¦ÉÊ¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¡£2025Ç¯1·î17Æü»þÅÀ¡¢¥¹¥Æ¥é¥¢¥½¥·¥¨¤Ù¢¨2 Æ°ÊªÀ¸¶ºàÎÁ¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤(°ìÉô¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò½ü¤¯)¡£ ¢¨3 Åº²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ê¥Ý¥½¡¼¥à²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Topics¡¡§¡Ú¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¡Û
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ÖÄ¾¶á£±Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÈþÍÆ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤¬51.3%¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈþÍÆ°Õ¼±¤Î¹â¤¤ÁØ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢ÈþÍÆ¥±¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ·Ð¸³Î¨¤¬82.1%¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö1Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÈþÍÆ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþÉÑÅÙ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï38.5%¤¬Áý¤¨¤¿¤È²óÅú¤·¡¢1Ç¯Á°¤Ï¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÇÈþÍÆ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦8.8%¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢47.3¡ó¤È¤³¤Á¤é¤âÈ¾¿ô¶á¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¡×¤ÏÀ®Ä¹Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
Topics¢¡§¡Ú¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¤Î¼ÂÂÖ¤ÎÊÑ²½¡Û
ÈþÍÆ¾¦ÉÊ¤Ë¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤È¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¾¦ÉÊ¹ØÆþ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþÎ¨¤Ï94.1¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤âÆ±¤¸¤¯94.1%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬ÀÝ¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¡×¤¬54.6% ¡¢¡Ö±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬ÀÝ¤ì¤ë¥°¥ß¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤¬52.2%¤È¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢¼ê·Ú¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ç¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±®¤¨¤ë¡£Æ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¡×¤Ï¡¢³°Â¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤Î¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊÁª¤Ó¤Î½¬´·¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Topics£¡§¡Ú¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¾¦ÉÊ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ÎÊÑ²½¡Û
¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ç¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½ÅÍ×¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬58.0%¡¢¡ÖÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¡×¤¬56.0%¡¢¡Ö²Á³Ê¤¬¼êº¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬52.3% ¤È¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤äÀ®Ê¬¤Ê¤É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¡ÖÀÝ¤ê¤¿¤¤±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬67.9%¡¢¡ÖÌ£¡¦¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤¬60.6%¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬57.5¡ó¤È¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¡¢¡ÖÀ®Ê¬Çã¤¤¡×¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¤¬¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ(55.4¡ó)¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ(59.6¡ó)¤È¤â¤Ë1°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ò¹¯¤Ë¤âÈþÍÆ¤Ë¤âÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¯½÷À¤«¤éÌÀ³Î¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Topics¤¡§¡Ú¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Î¿Ê²½¡Û
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖµÞ¤Ê³°Çñ¤ä½ÐÄ¥¤Ê¤É¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡×¤¬50.8%¤Ç½¾Íè¤Î¡È¥ì¥¹¥¥å¡¼¼ûÍ×¡É¤Ïº¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¡×(38.9%)¤ä¡ÖÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥á¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¡×(35.2%)¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ò»î¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¾å°Ì¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡ÖÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ä¤ª¤ä¤Ä½¬´·¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡×¤Ç45.1%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÈè¤ì¤äÈ©¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤É¡¢ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡×¤¬2°Ì¤Ç43.0¡ó¡¢3°Ì¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡×¤Ç37.8%¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤¬¡¢ÉÔÄ´»þ¤Î¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï¤Î½¬´·¤ä¤´Ë«Èþ¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¶ÛµÞ»þ¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò»Ù¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÈþÍÆ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2Gummy LIPOSOME VC(¥È¥¥¡¼¥°¥ß¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥Ö¥¤¥·¡¼)
¡Ö2Gummy LIPOSOME VC(¥È¥¥¡¼¥°¥ß¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥Ö¥¤¥·¡¼)¡×¤ÎÈÎÇäÀè¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢Á´¹ñ¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢2foods ¶äºÂ¥í¥Õ¥ÈÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Qoo10 Åù¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï50g¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢486±ß¡£
º£²ó¡¢24»þ´Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ëµ¤·Ú¤ËÍê¤ì¤ë¥ì¥¹¥¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÍÆ¤â¤è¤êËÜ³Ê´¶¤òÁý¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¡×¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¹ñÆâÎ®ÄÌ¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÇÛ¹ç¥°¥ß¡¦¥µ¥×¥ê135¾¦ÉÊ¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¡£2025Ç¯1·î17Æü»þÅÀ¡¢¥¹¥Æ¥é¥¢¥½¥·¥¨¤Ù¢¨2 Æ°ÊªÀ¸¶ºàÎÁ¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤(°ìÉô¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò½ü¤¯)¡£ ¢¨3 Åº²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ê¥Ý¥½¡¼¥à²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Topics¡¡§¡Ú¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¡Û
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ÖÄ¾¶á£±Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÈþÍÆ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤¬51.3%¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈþÍÆ°Õ¼±¤Î¹â¤¤ÁØ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢ÈþÍÆ¥±¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ·Ð¸³Î¨¤¬82.1%¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö1Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÈþÍÆ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþÉÑÅÙ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï38.5%¤¬Áý¤¨¤¿¤È²óÅú¤·¡¢1Ç¯Á°¤Ï¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÇÈþÍÆ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦8.8%¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢47.3¡ó¤È¤³¤Á¤é¤âÈ¾¿ô¶á¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¡×¤ÏÀ®Ä¹Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
Topics¢¡§¡Ú¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¤Î¼ÂÂÖ¤ÎÊÑ²½¡Û
ÈþÍÆ¾¦ÉÊ¤Ë¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤È¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¾¦ÉÊ¹ØÆþ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþÎ¨¤Ï94.1¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤âÆ±¤¸¤¯94.1%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬ÀÝ¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¡×¤¬54.6% ¡¢¡Ö±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬ÀÝ¤ì¤ë¥°¥ß¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤¬52.2%¤È¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢¼ê·Ú¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ç¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±®¤¨¤ë¡£Æ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¡×¤Ï¡¢³°Â¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤Î¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊÁª¤Ó¤Î½¬´·¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Topics£¡§¡Ú¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¾¦ÉÊ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ÎÊÑ²½¡Û
¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ç¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½ÅÍ×¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬58.0%¡¢¡ÖÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¡×¤¬56.0%¡¢¡Ö²Á³Ê¤¬¼êº¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬52.3% ¤È¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤äÀ®Ê¬¤Ê¤É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¡ÖÀÝ¤ê¤¿¤¤±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬67.9%¡¢¡ÖÌ£¡¦¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤¬60.6%¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬57.5¡ó¤È¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¡¢¡ÖÀ®Ê¬Çã¤¤¡×¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¤¬¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ(55.4¡ó)¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ(59.6¡ó)¤È¤â¤Ë1°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ò¹¯¤Ë¤âÈþÍÆ¤Ë¤âÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¯½÷À¤«¤éÌÀ³Î¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Topics¤¡§¡Ú¥³¥ó¥Ó¥ËÈþÍÆ¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Î¿Ê²½¡Û
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖµÞ¤Ê³°Çñ¤ä½ÐÄ¥¤Ê¤É¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡×¤¬50.8%¤Ç½¾Íè¤Î¡È¥ì¥¹¥¥å¡¼¼ûÍ×¡É¤Ïº¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¡×(38.9%)¤ä¡ÖÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥á¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¡×(35.2%)¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ò»î¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¾å°Ì¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡ÖÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ä¤ª¤ä¤Ä½¬´·¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡×¤Ç45.1%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÈè¤ì¤äÈ©¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤É¡¢ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡×¤¬2°Ì¤Ç43.0¡ó¡¢3°Ì¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡×¤Ç37.8%¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¾¦ÉÊ¤¬¡¢ÉÔÄ´»þ¤Î¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï¤Î½¬´·¤ä¤´Ë«Èþ¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¶ÛµÞ»þ¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò»Ù¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÈþÍÆ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2Gummy LIPOSOME VC(¥È¥¥¡¼¥°¥ß¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥Ö¥¤¥·¡¼)
¡Ö2Gummy LIPOSOME VC(¥È¥¥¡¼¥°¥ß¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥Ö¥¤¥·¡¼)¡×¤ÎÈÎÇäÀè¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢Á´¹ñ¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢2foods ¶äºÂ¥í¥Õ¥ÈÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Qoo10 Åù¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï50g¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢486±ß¡£