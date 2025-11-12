『ちょっとだけエスパー』北村匠海、衝撃の新キャラ「あんぱんからの振れ幅えぐすぎｗ」【ネタバレあり】
俳優・大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜 後9：00）の第4話が、11日に放送された。同話から本格登場を果たした大学生・市松を演じる北村匠海のキャラクターに反響が寄せられた。
【動画あり】「振れ幅えぐすぎｗ」衝撃の新キャラで登場した北村匠海
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
第4話では、文太（大泉）たちが飲んでいる、エスパーを発現させるための“Eカプセル”を、風邪薬と間違えて、四季（宮崎あおい※崎＝たつさき）が飲んでしまう。四季がエスパーになってしまうのではないか、と気が気でない文太。なにか不思議なことが起こっていないか、それとなく確認していると、四季は「いつも誰かに見られている気がする」と言い始める。
文太らにミッションを課しているノナマーレ社長・兆（岡田将生）も、“得体の知れない未確認因子”の存在を感じ始め…。そんなある日、「たこっぴ」に“たこ焼き研究会”に所属する大学生・市松（北村）が訪れる。たこ焼き愛で四季と意気投合したという市松だが、なにやら仲良さげな様子を見て、ほのかな嫉妬心が芽生える文太。同時に、彼こそがストーカーなのではないかと疑い、半蔵（宇野）と調査を開始したのだった。
市松は「タコ焼きラブ〜」と手でハートマークを作って文太たちの前に登場。四季と2人でもハートマークを作ると「タコ焼き いぇ〜！」と軽いノリを見せた。番組の公式インスタグラムでもこの場面の切り抜きが公開され「衝撃の新キャラ登場」「あんぱんからの振れ幅えぐすぎｗ」といじられている。
SNSでも「公式にイジってる」「つい2ヶ月前まで70代のおじいちゃんやってたとは思えない」「匠海くんのこーゆー役久しぶりでうれしい」「市松くん可愛すぎー」「たかしロスしてタクヤで病んで市松に癒やされる」「振れ幅すごすぎてビックリ！匠海くん、やっぱり天才」などの声が寄せられていた。
【動画あり】「振れ幅えぐすぎｗ」衝撃の新キャラで登場した北村匠海
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
文太らにミッションを課しているノナマーレ社長・兆（岡田将生）も、“得体の知れない未確認因子”の存在を感じ始め…。そんなある日、「たこっぴ」に“たこ焼き研究会”に所属する大学生・市松（北村）が訪れる。たこ焼き愛で四季と意気投合したという市松だが、なにやら仲良さげな様子を見て、ほのかな嫉妬心が芽生える文太。同時に、彼こそがストーカーなのではないかと疑い、半蔵（宇野）と調査を開始したのだった。
市松は「タコ焼きラブ〜」と手でハートマークを作って文太たちの前に登場。四季と2人でもハートマークを作ると「タコ焼き いぇ〜！」と軽いノリを見せた。番組の公式インスタグラムでもこの場面の切り抜きが公開され「衝撃の新キャラ登場」「あんぱんからの振れ幅えぐすぎｗ」といじられている。
SNSでも「公式にイジってる」「つい2ヶ月前まで70代のおじいちゃんやってたとは思えない」「匠海くんのこーゆー役久しぶりでうれしい」「市松くん可愛すぎー」「たかしロスしてタクヤで病んで市松に癒やされる」「振れ幅すごすぎてビックリ！匠海くん、やっぱり天才」などの声が寄せられていた。