オリジナル・バーキン、日本上陸でお披露目 「なんぼや」など展開のバリュエンスジャパンが14.7億円で落札
ブランド買取専門店「なんぼや」などを展開するバリュエンスジャパンが11日、都内で『オリジナル・バーキン』日本上陸お披露目イベントを行った。
【写真】綺麗…14.7億もの値がついた『オリジナル・バーキン』
「バーキン」は、1980年代にエルメスがジェーン・バーキン氏（2023年に死去）のために製作したレザーバッグ。お披露目されたのはバーキン氏が実際に使用していた世界に1つだけの「バーキン」のオリジナルプロトタイプとなっている。ステッカーの跡やイニシャルの刻印が残されている。7月にフランス・パリで開催されたサザビーズのオークションで、14,7億円で落札されたことが話題になっていた。
イベントでは、リユースの価値の象徴として、バリュエンスホールディングスの嵜本晋輔代表取締役によって、オリジナル・バーキンに“タグ”が付けられていた。
