『2025 MAMA』ステージ予告 BOYNEXTDOOR、CORTIS、TREASUREがコラボ
K-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に関するプレスプレミア会が11日、韓国・ソウルCJ ENMセンターで開催され、今年のコンセプト、新しいプレゼンター、ステージ演出が発表された。
【写真】JO1、TXTら…『MAMA AWARDS』第2次ラインナップ
『2025 MAMA AWARDS』は、28日、29日の2日間にわたって、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催される。同アワードは全世界の音楽ファンが注目する年末のイベント。日本ではCS放送のMnet JapanとMnet Smart＋で日本語字幕付きでリアルタイム放送することを予定している。
演出を担当するイ・ヨンジュ氏は「MAMAハウスバンドとともに多くのステージを披露し、アーティストによる迫力あるライブパフォーマンスをさらに引き立てる演出が予定されている」と述べ、アカデミー賞・主演女優賞を受賞したミシェル・ヨーがプレゼンターとして出演することを発表した。
毎年テーマに合わせて多彩なジャンルのアーティストがコラボレーションを繰り広げるMAMAならではのTHEME STAGEも予告。ホストのパク・ボゴムとZEROBASEONEのSUNG HAN BINが、2日間にわたるオープニングステージの予告映像を披露した。
CHAPTER 1では、Mnet『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』出演の「BUMSUP」が登場し、ホストのパク・ボゴム、BOYNEXTDOOR、CORTIS、TREASUREらとともに「K-Hip」をテーマにステージを披露する。CHAPTER 2のオープニングでは、キム・ヘスとStray KidsのFelixによるメッセージパフォーマンスからスタートし、続いてZEROBASEONEのSUNG HAN BINと世界的ダンサーKYOKAによるEXCLUSIVE THEME STAGEも披露される。
マ・ドゥシク氏は、世界的に話題を集めたNetflixアニメーション映画『K-POP DEMON HUNTERS』との公式コラボレーションステージが準備中であることを発表。アニメーションと現実世界を融合させたオリジナルパフォーマンスとして、「ライオンボーイズ」と「ハントリックス」による“世紀の対決”がステージ上で再現される。
そのほかにも、世界に向けたステージを披露する超大型新人・ALPHA DRIVE ONEのステージ、デビュー20周特別ステージを披露するSUPER JUNIORのパフォーマンス、そして今年大規模なワールドツアーを成功させたStray Kidsが、間もなくリリースされるアルバムから「新仙弄音」を披露するステージなど、MEGA STAGEとして見どころ満載の構成が予定されている。
