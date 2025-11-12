デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）がまもなく始まる。

日本の選手、チームの中で、世界一に近い位置にいるのが男子サッカーだ。２０２３年秋に開かれたワールドカップでは準優勝するなど、力量は十分。ただ、監督交代が相次ぐなど、チーム運営に不安を抱えているようにも見える。堀井聡太選手（26）に意気込みを聞いた。（栗原守）

危機感を胸に盛り上げていきたい

「世界一になるしかない。デフリンピックの認知度はまだ３割程度しかないと思う。世界一を取って、デフサッカーへの関心を高めていきたい」

堀井選手は、結果にこだわる姿勢を鮮明にする。一方で、優勝に向けた「危機感」も強いという。その危機感とは、「日本代表である責任や世界で戦うための覚悟、そして感謝の気持ちを更に高めて、チームを盛り上げていく必要があること」だと説明する。

現在は、大阪市内の企業で週５日のフルタイムで働く。ネット通販事業で、ウェブ上に掲載する商品の写真撮影を担当している。以前からカメラが趣味だったことが評価されてのことだ。加えて、ウェブに掲載するデータの取り扱いなども担当する。

サッカーの練習は午後６時に仕事を終えた後、一般の社会人チームの中でしているという。

サッカーは小学５年で始め、デフサッカーとの出会いは１８歳の時だった。大学に入ったばかりで、デフリンピックテニス日本代表の友人に紹介され、代表チームに誘われた。今や日本代表チームで不可欠の存在だが、試練もあった。

アジア大会の苦い経験

昨年出場したアジア太平洋ろう者大会でのことだ。実父が重病だったが、「結果を出すまで帰ってくるな。お父さんもそう思っているはず」との母の言葉に背中を押され、大会が開催されたマレーシアに向かった。

覚悟を胸に望んだ初戦のイラン戦は、１−３で敗れた。「気持ちを切り替えて戦う心の準備ができておらず、自分らしいプレーができなかった」と振り返る。親の思いに応えられなかったことに、「申し訳ない、情けない」と試合帰りのバスでは涙が止まらなかったという。

第２戦のオマーン戦ではキャプテンマークを付けて臨んだ。１−０で勝利をつかみ取り、次につなげることができた。だが、「試合終了の１時間後に父が他界した」。「最後に（父に）勝利を届けることはできた」が、大会の途中で帰国することに。チームはその後、優勝を果たしたものの、その場所に一緒にいられなかった「物足りなさ」を感じていた。

一体感をもつための工夫

デフサッカー男子代表チームは、監督の交代などでチーム運営に不安定さを抱えている。運営側は交代の理由について詳細を説明していない。ただ、多くのデフチームが聴者の指導者とのコミュニケーション上のトラブルに悩まされている。堀井選手は「選手も指導者もハッキリ伝えることが一番大事。中途半端に伝わると、チームにストレスが残る。『俺はこう聞こえた』『俺は聞いていない』などと混乱し、関係が壊れる」と話す。

一般論だが、優秀な指導者であっても、デフへの理解が深い、とは限らない。人選や理解の促進はチームの運営側が行うことだが、直面するのは選手だ。競技によっては、選手らが手話通訳等の要望を伝えることもあるという。だが、代表に選ばれる側の選手は発言力が弱く、率直に意見を言えないこともある。こうしたストレスが、チームの一体感に影響を与えることが懸念される。

今の代表チームについて、堀井選手は「チームがまとまりつつある。作戦会議ではスライドや字幕を使って視覚的に理解できるような工夫をしてくれて、理解が深まる」と話す。選手側も合宿以外の時間に、SNSを通じて意思疎通を図ったり、試合のビデオを共有したりと、残された時間を統一された意識で臨めるよう工夫している。

満員の観客の中でプレーしたい

堀井選手には勝利以外にも夢がある。それは「満員の観客の中で日本代表としてプレーすること」だ。ここ数年の世界レベルでの活躍にもかかわらず、コロナ禍や関心の弱さから、観客が集まらない試合を経験してきた。そのために講演活動なども積極的に行い、聴覚障害やデフスポーツを広く知ってもらえるように努めている。

デフリンピック東京大会でサッカーの試合は、福島県内で行われる。

ほりい・そうた 京都府出身。フットサルを経て、小学５年からサッカーを始める。大学でデフサッカーに出合い、日本代表選出は１９歳だった。聴力は両耳１００デシベル以上の難聴だが、日常生活では手話は使わないという。