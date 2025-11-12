立憲民主党の田名部匡代（まさよ）議員が12日の参議院予算委員会で質問する中「時間切れ」が迫り、議場内が “ドタバタ”した状況に陥った。

【映像】委員長が“名前間違い”連発→謝罪の瞬間（実際の様子）

遠距離介護などについて高市早苗総理に質問した後、持ち時間が無くなる中、田名部議員は「時間がなくなりました。私がここに立ってコメ問題をやらないなんていうのはちょっとありえない」と父・匡省（まさみ）元農林水産大臣への思いもあってか力を込めた。

田名部議員は続けて「もう1個いきますね。アメリカから大豆、トウモロコシ、80億ドル追加輸入しますよね」と早口で話したが、ここで時間切れとなり「あら、すいません。ちょっと終わります」と笑顔を見せると議場内で大きな笑い声が起きた。

田名部議員は「終わりますが、日本の食料安全保障は、やっぱり輸入を国産に置き換える、これが基本ですからね。ぜひその基本、忘れないでいただきたい。答弁いいですか？ 答弁いただきます」と鈴木農林水産大臣に質問。

藤川政人委員長もこのバタついた空気に影響されたのか「鈴木かずのり（正しくは憲和〈のりかず〉）農林水産大臣」と名前を間違えて指名。

名前間違いも連発？

議場がざわつく中、鈴木農林水産大臣が「ちょっと質問が明確にあれなんですけども」と切り出すと議場内に再び笑いが起きた。

鈴木農林水産大臣は「基本的には、我々、国産でしっかりと賄えるものは賄っていくというのが基本かと思うので、総理からも『全ての田畑をフル活用する』と指示いただいているので、その方向でしっかり頑張りたい」と回答。田名部議員は「ありがとうございました」と大きな声で感謝を述べた。

藤川委員長は「以上で田名部ふみよ（正しくは匡代〈まさよ〉）さんの質疑は終了いたしました。鈴木大臣、名前を失念しました。憲和大臣でございました」と訂正したものの、今度は田名部匡代議員の名前を間違え、その場での訂正はされなかった。

（ABEMA NEWS）

