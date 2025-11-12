【天気】晴れる所多い 沖縄は大雨続き、九州南部はくもりや雨に
12日（水）午後も晴れるところが多いでしょう。一方、沖縄では大雨が続き、九州も雨の範囲が広がりそうです。
＜12日（水）の天気＞
広く高気圧に覆われています。北日本の強い風もおさまり、おだやかに晴れているところが多くなっています。空気が乾燥していますので、肌や喉の保湿ケアを念入りにしましょう。
午後も晴れるところがほとんどですが、九州南部には湿った空気が流れ込み、くもりや雨になりそうです。また、前線が停滞する沖縄では引き続き大雨となり、土砂災害などに警戒が必要です。
＜予想最高気温（前日差）＞
東北南部〜西日本では朝との気温差が10℃前後ありそうです。
札幌 8℃（＋4）
仙台 14℃（±0）
新潟 14℃（＋1）
東京 15℃（ -1）
名古屋 16℃（ -2）
大阪 18℃（±0）
鳥取 19℃（＋1）
高知 19℃（±0）
福岡 20℃（＋1）
＜週間予報＞
■西日本・沖縄
13日（木）は雲が多くなり、太平洋側を中心に雨が降る見込みです。14日（金）〜16日（日）は晴れて20℃前後まで気温が上がりますが、来週は一気に寒くなりそうです。18日（火）の最高気温は大阪や広島、福岡で12℃の予想です。沖縄は17日（月）頃まで雨が続くでしょう。13日（木）には台風26号が先島諸島に近づくため、暴風や高波にも警戒が必要です。
■北日本・東日本北日本では13日（木）〜14日（金）と、16日（日）〜来週前半に雨や雪が降るでしょう。特に来週は強い寒気が流れ込み、長野でも雪になる見込みです。関東南部や東海はしばらく天気の大きな崩れはありませんが、来週は一段と気温が低くなり、昼間も冬本番の寒さになりそうです。