Ｓ＆Ｐ投資戦略部：日本ダッシュボード
Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2025年10月31日現在）
●指数
＜日本株＞ 1ヵ月 3ヵ月 年初来
S&P 日本500指数 6.78％ 15.03％ 22.32％
S&P/TOPIX 150 7.89％ 16.49％ 22.61％
S&P 日本中型株100指数 2.53％ 9.33％ 20.12％
S&P 日本小型株250指数 1.95％ 8.94％ 21.88％
S&P/JPX Prime Market 250 7.35％ 15.72％ 22.58％
＜S&P 日本 500 セクター＞ 1ヵ月 3ヵ月 年初来
情報技術 18.32％ 27.63％ 34.97％
コミュニケーション・サービス 13.40％ 27.69％ 52.30％
資本財・サービス 8.19％ 13.44％ 25.89％
公共事業 6.98％ 19.36％ 28.93％
ヘルスケア 5.21％ 5.44％ 0.53％
一般消費財・サービス 5.19％ 15.11％ 13.30％
エネルギー 4.21％ 22.91％ 24.19％
生活必需品 3.81％ 7.82％ 9.86％
素材 1.40％ 10.04％ 10.15％
金融 -1.76％ 8.48％ 21.40％
不動産 -2.22％ 13.31％ 25.65％
＜日本株ファクター＞ 1ヵ月 3ヵ月 年初来
S&P モメンタム日本大中型株指数 13.52％ 18.11％ 31.60％
S&P クオリティ日本大中型株指数 12.65％ 16.28％ 26.36％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数 3.42％ 14.58％ 20.20％
S&P 低ベータ日本指数 2.64％ 9.83％ 14.99％
S&P 日本500均等ウェイト指数 2.44％ 9.78％ 19.56％
S&P/JPX 配当貴族指数 0.08％ 7.14％ 17.53％
S&P 日本500低ボラティリティ指数 -1.33％ 4.42％ 9.21％
＜日本株テーマ型＞ 1ヵ月 3ヵ月 年初来
S&P 日本 500 スコアリング&スクリーニング指数 8.03％ 16.98％ 23.71％
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5) 6.54％ 14.49％ 21.62％
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数 6.33％ 14.17％ 22.12％
JPX/S&P 設備・人材投資指数 2.72％ 7.05％ 11.85％
S&P 日本 500バイバックPE指数 2.10％ 9.81％ 14.38％
S&P 日本 500バイバック指数 1.23％ 8.78％ 19.50％
S&P 日本 500バイバック・フリーキャッシュフロー指数 0.70％ 9.14％ 17.29％
S&P/JPX リスクコントロール5％指数 2.34％ 4.24％ 4.05％