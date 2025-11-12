³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡ÚÃë¡Û¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×²¼Íî¤â¥·¥çー¥ÈÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¤
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ210±ß°Â¤Î5Ëü0950±ß¡Ê-0.41¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü1130±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü1120±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¾®Éý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü1150±ß¤ò¹âÃÍ¤Ë²¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ5Ëü0580±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢Çä¤ê°ì½ä¸å¤ÏÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü1060±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï5Ëü0850±ß¤«¤é5Ëü1050±ßÊÕ¤ê¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>[Åì¾ÚP]¤¬¥¦¥êµ¤ÇÛ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÊª»Ô¾ì¤Ç¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï´ó¤êÉÕ¤¸å¤Ë²¼¤²½Â¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾ÚP]¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>[Åì¾ÚP]¤Î3ÌÃÊÁ¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò470±ß¶á¤¯²¡¤·²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï8³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü1170±ß¡ËÀÜ¶á¤Ç¤Ï¶¯¼å´¶¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤òÂª¤¨¤Æ¤¯¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç15.18ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê15.19ÇÜ¡Ë¤ò²¼²ó¤ê¡¢°ì»þ15.14ÇÜ¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£Æ±Àþ¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏNT¥·¥çー¥È¤ò´¬¤Ìá¤¹Æ°¤¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹