※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

彼氏と同棲を始めたちはるは、彼氏から自分の家族が非常識だと指摘され悩んでいた。それまで両親には自分のカードを自由に使ってもらっていたが彼氏から止められたため、代わりに毎月10万円の仕送りをするように。しかしこれもおかしいと言われてしまう。彼氏から両親を全否定され、「普通」をすり合わせることに限界を感じたちはるはついに「家族を見捨てるくらいなら私はフツーじゃなくていい」と同棲を解消するのだった。



■家族4人の生活に戻り…

■私の家族は…■誰がなんと言ってもこれが普通！たくろうに別れを告げ、1LDKの実家に戻って来たちはる。相変わらず遠慮がなく、プライバシーもなく、でもバカで楽しい家族にどこかホッとするのでした。どうやらこの家で育った自分は普通じゃないらしい。でも、周りの人がなんと言おうが自分の世界ではこれが「普通」なのだと噛みしめるちはる。自分の「普通」を信じて生きていくことにするのでした。何を幸せと感じるか…？ それを決めるのは自分なんですよね。(神谷もち)