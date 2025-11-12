今年8月にフィリピンの首都マニラで日本人2人が射殺された事件を捜査するため、11月11日、警視庁と警察庁は「暴力団対策課」所属の捜査員ら6人を現地に派遣した。警察は事件の背景に反社勢力のトラブルがあると見ており、「黒幕は九州の暴力団関係者ではないか」といった説も浮上している。

メディアが「トーンダウン」したワケ

事件が起きたのは8月15日午後10時45分頃。マニラの繁華街・マラテでタクシーから降りた日本人男性2人が、男に拳銃で頭を一発ずつ撃たれ、死亡した。男は近くにいた仲間と一緒に2人が持っていたバッグを奪い、バイクに乗って逃亡した。

マニラでは昨年10月以降、日本人を狙った強盗事件が20件以上も発生していたこともあり、発生当初、日本メディアは事件を〈日本人旅行客が強盗殺人の被害にあった〉と大々的に報道した。

羽田空港からマニラへ向かう「マル暴刑事」たち

だが、18日に実行犯が現地警察に逮捕されると報道のトーンが一変。テレビの扱いは明らかに小さくなり、報道自体も縮小した。9月2日、被害者2人の遺体が無言の帰国をした際も同様だった。

理由は逮捕された実行犯による供述から、日本の反社会勢力による「粛清」だった可能性が高まったからだった。現地のジャーナリストが解説する。

「逮捕されたのはアルバート・マナバット容疑者（50）とアベル・マナバット容疑者（63）兄弟。アベル容疑者は逮捕直後、『日本人に依頼されて実行した』と供述した。約束されていた報酬は900万ペソ（約2300万円）。前金として受け取った報酬はわずか1万ペソ（約2万6000円）でした。その後、両容疑者ともに否認に転じ、9月に始まった裁判では無罪を主張していますが、フィリピン当局は防犯カメラ映像なども押さえており、有罪にできると自信を持っています」

ロレックスを奪わなかった「不自然さ」

兄のアベル容疑者は「案内役」だったとみられる。被害者2人に雇われていたガイドだったが、ホテル前で待機している「実行役」の2人へ誘う役割を負っていた。

「ホテル前で待ち伏せていたのが、弟のアルバート容疑者ともう一人の仲間。2人は3時間前から現場で待機していたことがわかっている。兄は車内から自分が乗るタクシーのナンバーを弟に伝え、2人が降りたったところを弟が間髪入れずに射殺。弟と仲間はバイクで逃走し、乗り捨てた場所であらかじめ用意していた服に着替えてさらに逃走を図った。タクシーで2人を送り届けた兄は事件直後、本来ならば警察に駆け込むべきなのにセブンイレブンでビールを購入していたこともわかっています。もう一人の仲間は現在も逃走中です」（同）

3人が強盗目的だったならば、不自然な動きをしていたことも確認されている。

「バッグを奪って逃走したものの、被害者がつけていた数百万円の価値があるロレックスは手付かずだった。タクシーの運転手は、助手席に乗っていた兄が『バッグに多額の現金が入っているから奪え』と電話で指示している声を聞いているが、この段階から強盗目的を偽装していた可能性があると現地当局は見ています」

現地カジノの遊興費は「銀行送金」

現地では、被害者の2人もただの“日本人旅行客”ではなかった可能性が指摘されている。

「フィリピン当局は、一人について刺青を背負っていたと明かしています。奪われたバッグにはカジノ資金4000万円が入金されている『通帳』が入っていた。2人は2カ月に一度くらいのペースでマニラのカジノを利用するハイローラー客で、カジノからは現金ではなく、銀行送金でやり取りできる便宜を図ってもらっていた」

では、いったい「黒幕」は誰なのか。そしてどういう理由で2人を消そうと考えたのか。

「フィリピン・日本両当局ともに犯罪収益の分配をめぐってトラブルが起きたとみている。犯行は2カ月前から綿密に練られ、関与した関係者は10人以上いると。フィリピン当局は押収した兄の携帯電話に黒幕につながる日本人の写真が入っていることも確認。警視庁は捜査員を派遣し、現地で押収物や防犯カメラ映像などの映像の提供を受け、黒幕の摘発につなげる構えです。界隈では、『九州を拠点とする暴力団関係者が関与したのでは』といった情報も出回っています」

フィリピンの邦字紙で記者活動していた経験を持つノンフィクションライターの水谷竹秀氏は「1990年代くらいからマニラは日本人犯罪者の巣窟になっていた」と語る。

「日本でフィリピンパブが営業するようになり、ブローカーなどが出入りするようになったことがきっかけと思われます。フィリピンは日本と違い、警察も入国管理局も買収しやすく犯罪者が活動しやすい。銃の入手も容易く、日本人をターゲットとした保険金殺人の舞台にもなってきた。現地から遠隔で詐欺や強盗事件を繰り返していたルフィグループやJPドラゴンという日本人反社グループが組織だって活動するようになったのも、フィリピン当局の監視が緩かったことが温床としてあります」

ただし、ルフィグループ摘発後は日本人犯罪者への締め付けが厳しくなったのではと語る。

「今年に入り、JPドラゴンのメンバーが20人近く摘発され日本に送還されている。フィリピンの捜査当局が真面目に仕事をしている印象を受けます。ただし、当局の腐敗体質そのものが変わっているとは思えないので、今後も日本の反社勢力が目を盗んで出入りする可能性はあります。実際、今回もルフィ事件であれだけ騒がれた後で発生しています」

警視庁は黒幕の逮捕まで漕ぎ着けることはできるのか。今後の捜査に注目したい。

デイリー新潮編集部