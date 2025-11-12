2022年11月12日に他界した大森一樹監督が企画し、緒方明が監督、佐々木蔵之介が主演を務める映画『幕末ヒポクラテスたち』が2026年初夏に全国公開されることが決定。あわせて、藤原季節、藤野涼子、室井滋、真木よう子、柄本明、内藤剛志の出演が発表された。

京都府立医科大学出身の医者であり映画監督であった大森が手がけ、1980年に公開された『ヒポクラテスたち』は彼の母校である京都府立医科大学の学生寮、鴨川沿いの喫茶店などを舞台に京都で撮影、医大生たちの青春と葛藤を描き出して高い評価を受けた。

そして2020年、大森監督の企画であった本作が京都府立医科大学150周年プロジェクトの最優秀に決定し、映画が製作されることに。原案となったのは、移りゆく時の流れに取り残されていく人情味あふれる医者とその妻を描いた1960年公開の『ふんどし医者』。しかし、撮影準備をしていた矢先に大森監督が他界。そのため一度は幻になりかけた本作だったが、京都府立医科大学の協力のもと、かつて大森監督の助監督を務めていた緒方が遺志を受け継いで監督を務め、大森監督を70年代から知る『はやぶさ 遥かなる帰還』などの西岡琢也が脚本を手がけ、ついに完成した。

旧来の漢方医と西洋医学を学んだ蘭方医とが混在した時代、幕末。京都の村を舞台に、村医者である蘭方医・大倉太吉の奮闘と次代への思いの継承を生き生きと描く。

貧富の区別や、立場の区別なく市井の人々を救う蘭方医・大倉太吉を演じるのは、京都出身の佐々木。太吉のライバルで、“どんな病も葛根湯”の漢方医・荒川玄斎を、『ヒポクラテスたち』でデビューを果たした内藤が演じる。

さらに、大けがを負ったところを太吉に助けられた、気性の荒い青年・相良新左を『佐々木、イン、マイマイン』などの藤原、新左の妹・相良峰を『ソロモンの偽証』などの藤野涼子、太吉をやさしく、時には強く支える妻・大倉フミを真木、そして謎の侍・弾蔵を『ヒポクラテスたち』では年長者の研修医役を演じた柄本が務める。また、ナレーションを、大森監督作『風の歌を聴け』で映画デビューを果たした室井が担当した。

緒方明（監督）コメント私にとって大森一樹は師であり、兄貴であり、大学で映画を教える講師仲間であり、映画を肴に痛飲する友人だった。そんな大森さんが還らぬ人となったのはコロナの猛威がほんの少し落ち着いたかに見えた2022年の秋。私はただただ呆然とするしかなく深い喪失感に包まれた。そして、大森一樹は巨大な宿題を遺していった。『幕末ヒポクラテスたち』と題された一冊の脚本。西岡琢也さんと作り上げたそのホン。生前下北沢の飲み屋で「これが俺の遺作やな！」とよく語っていた企画だった。その映画を完成させないか？ 森重プロデューサーから話があった。私は震えた。とんでもない「置き土産」だった。世の中には「断れない依頼」というものが存在する。大森さんの不在をなかなか受け止められない私は大森さんの遺作になるはずだった作品を監督することにした。この歳になって初めてのことばかりだった。初めての時代劇。初めての京都太秦撮影所。スタッフルームには大森さんのニッコリ笑った写真を置き毎朝手を合わせてから現場に向かった。頼もしい東京、京都混成チームのスタッフや豊かな俳優陣と共に濃密で幸福な時間が流れ作品は完成した。映画は暗闇で観るもの。でも映画を作る私たちはいつだって「暗くなるまで待てない！」でいる。（文＝リアルサウンド編集部）