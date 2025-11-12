腰まで伸びた艷やかな黒髪を揺らして歩く、9頭身のシルエット──。11月初旬のある夜、東京・渋谷にある瀟洒なレストランから一際目を引く女性が出てきた。木村拓哉（52）と工藤静香（55）の次女としても知られる、モデルで女優のKoki,（22）だ。

【写真を見る】〈圧倒的な9頭身スタイル〉黒のタイトジーンズで一際目立っていたKoki,、女性スタッフに駆け寄りハグを交わす姿

この日は、Koki,が出演した映画の打ち上げだったという。映画会社の関係者が証言する。

「2027年公開予定で、Snow Manのラウールさん（22）らも共演者に名を連ねています。バトル系の作品で、激しいアクションシーンをこなすため、Koki,さんも体作りに熱心に取り組んでいました。打ち上げには、総勢100人近くが参加したと聞いています」

別れが名残惜しいのか、Koki,は店の前でしばらく女性スタッフや女性共演者らとハグしたり手のひらを合わせたり、楽しそうにコミュニケーションを取っていた。タクシーに乗り込んでからも、出発する直前まで外のスタッフと言葉を交わし、明るい笑顔のまま帰路についた。

この日、Koki,は、レザージャケットに黒いスキニージーンズというコーディネートに身を包んでいた。タイトなボトムスにより、引き締まったボディラインが見事に際立っている。

"美ヒップ"の秘訣は筋トレにあるようだ。芸能プロ関係者が明かす。

「木村家の自宅には、設備が整ったトレーニングルームがあります。父親の木村さんが筋トレに励む姿を間近で見て育った影響か、Koki,さんもボディメイクに強い関心を持っています。姉のCocomiさん（24）さんはそれほど運動好きではないようですが、姉妹一緒に筋トレをする姿をInstagramで公開したこともありますよ。

Koki,さんは、朝と夜、1日2回のトレーニングを習慣にしている"ガチ勢"です。ヒップアップに特化したエクササイズも行っているのですが、運動に不慣れな人だと翌日は筋肉痛になりそうなハードメニューです」

そんな努力のかいがあって、9月にはイタリア発の有名ランジェリーブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」の日本発のローカルアンバサダーに就任。Koki,が同ブランドのアイテムを身につけたビジュアルが解禁された際は、ネット上で〈めっちゃきれい〉〈腹筋がバランス良くて女性らしいライン〉といった称賛の声が広がった。また、日本ジーンズ協議会による「第42回ベストジーニスト2025」では、協議会選出部門に輝いた。

15歳での鮮烈なデビューから7年が経ち、ここからが本格ブレイクへの正念場。心身ともに磨き上げた今のKoki,を"ボナペティ！"だ。