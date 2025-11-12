日本全国の温泉地を盛り上げる地域活性化プロジェクト「温泉むすめ」が、１２月２８日に５ｔｈライブ「温泉むすめ ５ｔｈ ＬＩＶＥ Ｆｉｖｅ 温☆Ｓｐａｒｋｌｅ！！！！！！！！！」を埼玉・所沢市のところざわサクラタウンで開催する。

温泉むすめの中心として活躍する９人組ユニット「ＳＰＲｉＮＧＳ（スプリングス）」のフルメンバーがそろうライブは、２０１９年１２月の「ＳＰＲｉＮＧＳ ３ｒｄ Ｌｉｖｅ 〜湯夢色（ゆめいろ）バトン〜」以来、約６年ぶり。コロナ禍以降としては初の大型ライブの復活となる。

この節目にあたり、立ち上げから関わる総合プロデューサー・橋本竜氏に、温泉むすめの歩みと今後の展望、そして久しぶりのライブ開催の意義を聞いた。

第１回は、コロナ禍を経て大きく変化した温泉むすめの活動方針について。

―温泉むすめが活動を始めてから、コロナ禍という大きな出来事があった。その前後で、プロジェクトの考え方は大きく変わった？

橋本竜氏（以下、橋）「そうですね。本当に多くの変化がありました。温泉むすめは今年で活動開始から９年目を迎えますが、大きく分けると“コロナ前”と“コロナ後”で明確にコンセプトが変わったと感じています。初期の頃は、ライブやイベントを中心に、声優さんを起用したメディアミックス型コンテンツとして展開していました。ところがコロナ禍で外出そのものが難しくなり、“ステイホーム”が当たり前になると、イベントはもちろん、温泉地へ足を運ぶことさえできなくなってしまったんです。結果として、温泉むすめのモチーフとなっている温泉地そのものが観光客を失い、生き残りをかけた非常に厳しい状況に追い込まれました。しかも、感染リスクの観点から「お一人でお越し下さい」と呼びかけることは、温泉地にとって未知であり、これまで経験のなかったことでした。コロナ前の温泉地は、社員旅行やツアーなどの団体客、ファミリーや女子旅といったグループで訪れる場所というイメージが定着していました。しかしコロナによって“一人で行かざるを得ない”状況に変わり、温泉地の経営はまさに八方ふさがりとなってしまったんです。そんな中でも、温泉むすめのファンだけは一人で温泉地を訪れてくれていました。温泉地の方々はその姿に本当に感謝してくださっていて、実際に多くのお礼のメッセージをいただいたんです。そのとき、私たちは“もっと温泉地に寄り添おう”と強く決心しました。温泉地をしっかり盛り上げていく――その使命感を改めて感じた結果、東京で販売していた温泉むすめのグッズをすべて引き上げました。グッズを買いたいなら現地へ。ネット通販も行わない。そうすることで、ファンの皆さんに“実際に温泉地へ足を運んでもらう”方向へと大きく舵を切ったことが、最大の変化だったと思います」

―ひとりで温泉に行くという概念は、確かに以前は存在しなかった。

橋「当時、旅館側も“ひとりで温泉地に来る人は何か事情があるのではないか”と考え、宿泊をお断りするケースもあったそうなんです。ですが、時代の流れとともに、コロナだけでなく円安・物価高・核家族化の影響も重なり、“ひとりでも温泉地に来てもらうにはどうすればいいか”を各地で真剣に考え始めました。ただ、その具体的な方法が見つからず、戸惑っていたというのが本音だったと思います。私たちのプロジェクトには、もともと一人で行動されるお客様が非常に多いんです。だからこそ、コロナ後の時代において“ひとりで来てくれる貴重な存在”として、温泉地から歓迎されるようになりました。その流れの中で、温泉むすめは大阪・関西万博への出演や、“宿フェス”という全旅連（全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会）さんが主催の観光ＰＲイベントにも３年連続で参加させていただきました。今では“温泉地を盛り上げる存在”として地方の観光地にとって欠かせないプロジェクトになっていると感じています。ある意味では、これもコロナの“功罪”のひとつかもしれません。コロナがあったからこそ、温泉むすめという取り組みに改めてスポットライトが当たるきっかけになったのだと思います」

―そんな中で、温泉むすめが声優の活動やライブをタッチポイントにするというアプローチの手法も変わってきた。

橋「そうですね。本当に変わりました。コロナ前は、いわゆる“メディアミックス”――イベント、コミカライズ、音楽活動、ソーシャルゲーム、アニメなど、複数のタッチポイントを設けてプロジェクト全体を広く知ってもらうことに力を入れていました。その中で、実際に現地へ足を運んでくださった方々から“温泉そのもののストーリーや背景を、キャラクターを通じて理解できた”という声を多くいただくようになったんです。つまり、私たちが物語の“きっかけ”を作ることで、ファンの皆さんがそれを起点に温泉地の物語を自由に想像し、新しいストーリーを紡いでくださる――そこに大きな気づきがありました。それ以降は、私たちが一方的に物語を発信するより、ファンの方に“現地でしか得られない体験”をしてもらうことを重視するようになりました。たとえば、地域のお祭りとのコラボレーションや、温泉地の文化・歴史・アクティビティに触れられる宿泊プランなど、トキ消費型のコンテンツを増やしていったんです。温泉自体がすでに素晴らしいコンテンツ＝世界に誇れる資産なので、私たちが過度に“味付け”をする必要はない。むしろ、温泉地が本来持っている魅力を引き出す――その“背中を押す”役割こそ、私たちにできることだと改めて実感しました」

―コンテンツビジネス、推し活による観光・地域展開で、その土地の特性や史実をモチーフにするケースも増えている。

橋「そうですね。そこは私自身も非常に注目しているところで、私たちはある意味、その先駆者として取り組んでこられたのではないかと思っています。“推し活”を通じて、Ｚ世代をはじめとする若い世代に多様な体験価値を提供できる――その可能性に気づいたのは、私たちだけでなく、多くのコンテンツホルダーの方々も同じだと思います。これまでは“コンテンツそのものを盛り上げること”が最優先で、ある意味ミッションでもありました。しかし今は、それだけでは差別化が難しい時代。だからこそ、コンテンツを軸にしながらも、地域の観光資源・歴史・文化・史実など、さまざまな要素を組み合わせることで、その魅力をさらに増幅できると感じています。そして日本には、そうした“組み合わせによって輝くコンテンツ”が地方にこそたくさんある。そのことに気づき、同じ視点で取り組むクリエイターや企業、キャラクターがここ数年で確実に増えてきたと感じますね」

―「温泉むすめ」はそのはしりであり、ロールモデルとも言えるアプローチ。

橋「“聖地巡礼”“コンテンツツーリズム”の領域では、他作品を参考にさせていただいた部分も多いですが、“全国展開”という意味では、確実にロールモデルになっていると思います。その流れの中で、コロナという大きな転換点を迎えたことも非常に大きかった。以降は“地域とコンテンツのコラボレーション”――つまり、温泉むすめをはじめとする地域密着型の取り組みが、改めて注目されるようになりました。先日、有馬温泉に伺った際には、温泉むすめ以外のさまざまなコンテンツとのコラボレーションも進んでいて、有馬温泉の方々から“温泉むすめを通じてキャラクターの扱い方を学べたのすくなった”という嬉しいお言葉をいただきました。結果として、地域の文化や観光資源とキャラクターコンテンツが融合する形で、新しい観光のあり方が広がり、いまでは海外の方も注目するような、一つの文化として定着してきたと感じています」

（第２回に続く）

◆橋本 竜（はしもと・りょう）福島県郡山市出身。東日本大震災をきっかけにフランスから帰国し、地域活性化プロジェクト「温泉むすめ」を立ち上げ。キャラクターを活用した地方創生・地域振興を手がける株式会社エンバウンド代表取締役。