１２日前引けの日経平均株価は前営業日比８４円３６銭高の５万０９２７円２９銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１４億５９６４万株、売買代金概算は３兆４３８５億円。値上がり銘柄数は１３５４、対して値下がり銘柄数は２２８、変わらずは２９銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は日経平均が上下に不安定な値動きとなり、朝高後にすぐに値を消しマイナス圏に沈んだが、その後は再び上昇基調を取り戻し、前引けはプラス圏で着地している。半導体関連が売られる一方で、銀行株などが買われＴＯＰＩＸは１％強の上昇となり前引け時点で１０月末につけた最高値（終値ベース）を上回っている。好業績銘柄中心に上値を伸ばしているが、総じて買い気が強く、値上がり銘柄数は１３５０あまりに達し、プライム市場全体の８４％を占めている。



個別ではフジクラ＜5803＞が買い優勢、古河電気工業＜5801＞も上値指向となるなど電線株が強さを発揮。また、三井金属＜5706＞が商いを膨らませ値上がり率トップに買われる人気となった。キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が高く、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクも上昇した。オプトラン＜6235＞、アジアパイルホールディングス＜5288＞が値を飛ばした。半面、売買代金トップのソフトバンクグループ＜9984＞が大幅下落、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞も下値を探った。ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ＜6525＞がストップ安ウリ気配に張り付き、ＳＵＭＣＯ＜3436＞は値下がり率トップに売り込まれた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

