お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！（49）が12日に都内で「バリュエンスジャパン オリジナル・バーキン日本上陸お披露目イベント」に出席。後世に残したいものを明かした。

普段から「自分がいいと思うものを買っていくだけ」というくっきー！。味があるヴィンテージ品が大好きで「歴史あるものはいいですね。子供たちにもやっぱりそれを伝承して行きたいと思ってますもん」とものを通じた思いの伝承へ意欲を示した。

後世に残したいものを聞かれ「自分のことめちゃめちゃ好きなんですけど、だから自分を残したいですよね」と満面の笑み。「冷凍保存してほしいなー。ここで解凍して、うわーっと何百年ぶりに蘇った僕がこう出てくるみたいなね」と想像を膨らませ、笑いを誘った。

今回、お披露目されたのは女優ジェーン・バーキン氏が実際に使用していた、世界に一つだけの「バーキン」バッグのオリジナルプロトタイプ。2025年7月にフランス・パリで行われたオークションにおいて、約14.7億円（手数料込み、当時の為替換算ベース）でバリュエンスジャパン社が落札した。販売目的ではなく、リユースを通じ世界的な文化遺産を保有・保全し、社会に広く公開していく意図が込められている。

19日から24日の6日間、ALLU OMOTESANDOにて一般公開される。