大政絢、家族で過ごした“夏の思い出”ショットを公開「とても充実した夏でした」 夫はワンオク・Toru
俳優・モデルの大政絢（34）が11日、自身のインスタグラムを更新。「プライベートの夏」の思い出をシェアした。
【写真】大政絢、家族で過ごした“夏の思い出”ショット
大政は「久しぶりに愛媛松山に家族で遊びに」と明かし、愛媛のキャラクター「みきゃん」のイラストが描かれたメッセージカードやうどんの写真などをアップ。「ふらっと歩いて入った米粉パン屋さんがとーっても美味しかったのですがお店の名前を覚えて来るのを忘れました」とおちゃめに旅行の思い出を振り返った。
さらに、「夏休み中姉家族が遊びに来ていたのでチームラボに行ったり水族館に行ったり」「久しぶりに北海道にも帰れたし、浴衣も着れたしのんちゃんと美味しい焼肉も食べに行けて写真で振り返るととても充実した夏でした」と俳優・モデルの佐々木希（37）との2ショットなどそれぞれ写真を添え、充実したプライベートの時間を紹介している。
この投稿には「素敵な夏を過ごされましたね」「浴衣姿素敵です」「めっちゃ美味そう」「米粉パン気になります（笑）」「絢さんも、希さんも美しすぎる」などの声が寄せられている。
大政は2021年12月28日、ロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト、Toru（36）との結婚を発表。今年4月に第1子となる男児を出産し、インスタでは「新しい家族とともに、感謝を忘れず、ひとつひとつの瞬間を大切に過ごしていきたいと思います」と決意を語っていた。
