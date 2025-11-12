『別冊少年チャンピオン』12月から発売日変更 理由は漫画家の執筆時間を確保「年々、雑誌制作の進行が前倒し」の現状
秋田書店は12日、漫画誌『別冊少年チャンピオン』の発売日を2025年12月より毎月12日ごろから毎月15日ごろへ変更することを発表した。2026年新年1月号は12月15日発売となる。
【画像】どんな漫画連載してる？『弱虫ペダル SPARE BIKE』最新話ページ
理由については「年々、雑誌制作の進行が前倒しになっていく中で、漫画家さんへお願いする〆切も早くなっております。より十分な執筆時間を確保していただくため、この度、発売日を変更することにいたしました」と説明。
続けて「3日ほどお待たせしてしまい、大変申し訳ございません。その分しっかりと面白い誌面を作ってまいります。どうぞ、ご理解およびご期待をお願いできますと幸いです」と呼びかけた。
同誌では現在、『弱虫ペダル SPARE BIKE』、『ババンババンバンバンパイア』、『WORST外伝 ドクロ』などが掲載されている。
