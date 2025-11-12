

AI時代において「のび太」的な姿勢をしていては、成果を出すことは難しいと考えられます（写真：おくやまひろし／PIXTA）

AI時代においてのび太に決定的に足りないもの

AI時代に「のび太くんになろう」という言説を見聞きすることがある。ドラえもんに頼って相談し、色々なことを実現するのがAI時代の動き方だ、という主張だ。

実際、自分ではできないことをAIに頼って実現するのは生産性を高める営みであり、AIを積極的に活用する姿勢は重要だろう。

しかし、この考え方を鵜呑みにするのは極めて危うい。新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』を上梓した三浦慶介氏は、AI時代では、のび太くんが生き残るのは厳しいと指摘する。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜ「のび太くんになる」だけではAI時代に生き残れないのか、その決定的な理由を解説する。

のび太くんのイメージと現実





そもそも「のび太」に大多数の人が抱くイメージはなんでしょうか。劇場版ドラえもんを中心に触れている今の若い世代であれば「ダメな子だけど、優しい」「めげずに頑張れる」「意外と行動力とリーダーシップがある」といったイメージかもしれません。実際、映画版ののび太は勇敢で仲間思いで、困難に立ち向かう姿が描かれています。

一方で、のび太がドラえもんに頼りながらも失敗を繰り返している、ということも周知の事実でしょう。便利なひみつ道具を使っても、最後には調子にのって自滅するのはお決まりのパターンです。

タイムマシンで過去を変えようとして余計にこじれたり、ジャイアンに仕返ししようとして調子に乗りすぎてまた痛い目にあったり。

ドラえもんという最高のパートナーがいても、のび太は何度も同じような失敗を繰り返します。

子供のころにドラえもんをみていた人であれば、「もし出木杉くんがドラえもんといたら、世界は変わっていたんじゃないか」と思ったこともあるでしょう。

また、ドラえもんの妹であるドラミちゃんが出てくると、その賢さと的確な判断力から、あっという間に問題を解決してしまいます。

同じひみつ道具を使っても、得られる結果は使う人によって大きく異なるということです。

こうしてみると、「のび太じゃなければ、もっと良い結果になっただろう」というケースは多々あるわけです。

現実の問題となると、のび太くんを笑えない

これがアニメの話なら笑って終わりですが、現実のAI時代のビジネスの話となるとシリアスです。

現代のひみつ道具、すなわちAIを使っているのに、のび太は仕事で失敗して怒られてばかり。出木杉くんのような人材がAIを的確に使って成果を出して出世する。そんな状況になるのは想像にかたくありません。

実際、AI時代に起きているのはこういう現象です。同じAIツールを使っているのに、成果を出す人と出さない人の差が広がっている。AIを使えば誰でも同じ結果が出るわけではなく、むしろ使う人の能力によって成果の差が拡大しているのです。

もちろん、のび太の良さは良さとして認められるべきです。優しさ、粘り強さ、仲間を大切にする心。これらは素晴らしい資質です。

しかし、大きな仕事、重要な仕事は、成果を出して周囲の信頼を勝ち取った人に回ってきます。いくら頑張って主体的に動いても、成果が出なければ認めてもらえないのが現実のビジネスの世界です。

ではAI時代において、のび太に足りないのはなんでしょうか。

それは「目的に立ち返るレビュー力」の不足です。こういうと難しいですが、要するに「AI（ひみつ道具）の使い方が、目的に合っているか」を確認する力のことを指します。

のび太は、ひみつ道具を手に入れると、その道具を使うこと自体が目的になりがちです。

ジャイアンを懲らしめるだけで終わらず、ジャイアンの代わりに道具を使って横暴なふるまいをする。スネ夫の自慢に対抗するために道具を使ったが、調子にのって痛い目をみる……等々。

要は道具の機能や便利さに目を奪われて、達成すべき目的から目が離れてしまうのです。

仕事には目的があり、目的を達成したことを成果と呼びます。

例えばAIで記事作成をするなら、記事を作ること自体が目的なのではなく、より多くの人に読んでもらえるような興味深い内容を書くといったことが目的になります。

AIを使えば簡単に記事は生成できますが、それが「読んでもらえる記事」になっているかどうかは別問題です。

“AIに任せておけば良い仕事ができる”という幻想

AIで成果を出すためには、「目的にあったAI活用ができているのか」を常に問う力、すなわちレビュー力が必要です。このレビュー力は、さまざまな経験を通じて学んだことを言語化することで身に付きます。

例えば記事作成の例であれば、良い記事を書くためのライティングスキルを磨く本をたくさん読み、良い記事をたくさん読むことが必要です。

そのうえで、より読まれる記事を書けるようになっていくことで、大事なポイントが身に付き「読んでもらえる記事になるためにAIを適切に使えているかどうか」を判断できるようになります。

何が良い記事で、何が悪い記事なのか。どういう構成が読みやすく、どういう表現が読者の心に響くのか。こういった知識と経験があって初めて、AIが生成した記事を適切にレビューできるのです。

AIに任せておけば良い仕事ができるなどというのは、完全に幻想です。

AIが“失敗生産マシン”になってしまう

のび太に欠けているのはここです。本を読んだり事例を調べるといったインプットがまったく足りていないし、学びを言語化していないから同じような過ちを繰り返します。要するに、学ばなさすぎるのです。

ドラえもんが何度も失敗を防ごうとアドバイスしても、のび太は同じパターンで失敗します。なぜなら、前回の失敗から学んでいないからです。

「ジャイアンに仕返しして、気が済んだら道具を返す」「スネ夫の自慢に張り合っても、ろくなことがない」。こういった学びを言語化して、次に生かすということをしていないのです（もちろん、そうでないと作品が成立しないのですが）。

AI時代も同じです。学びを言語化し、レビューに生かさなければ、AIの暴走に気づけず、ろくな成果も出せません。

AIが生成した文章が論理的におかしいことに気づけない。

AIが提案した戦略が現場の実態に合っていないことに気づけない。

AIが分析したデータの解釈が間違っていることに気づけない。

レビュー力がなければ、AIは便利な道具ではなく、失敗生産マシーンになってしまうのです。

学び続けるのび太くんになろう

のび太くんのように、すぐにAI（ドラえもん・ひみつ道具）を頼るのは悪いことではありません。自分ではできないことをAIに頼って実現するのは生産性を高める営みです。AIを積極的に活用する姿勢は、AI時代に必要な資質でしょう。

また、突拍子もない思いつきを行動に移せることは、AI時代において大きな強みとなります。行動したうえで学んだ経験知こそが、AIにはない価値を生むための源泉になります。

しかし、AIが仕事をしてくれるにしても、最後には自身でレビューしなければならないのです。AI任せで昼寝ばかりしているのでは、同じような失敗を繰り返すだけです。

学んで、言語化し、レビューできるようになるという姿勢をもたなければ、ジャイ子ルートの未来を変えられません。

AI時代だからこそ、地道に学び続けることで未来を変えられるのです。

（三浦 慶介 ： 株式会社グロースドライバー代表取締役社長）