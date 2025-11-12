第74回ベルリン国際映画祭でテディ賞審査員特別賞を受賞した映画『Crossing（原題）』が、『CROSSING 心の交差点』の邦題で2026年1月9日よりBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、アップリンク吉祥寺ほかで全国公開されることが決定した。

本作は、ジョージアのトランスジェンダーの少女と、彼女を支え続けた祖父との実話に着想を得、綿密なリサーチを重ねて、イスタンブールのトランスコミュニティを描き出したヒューマンドラマ。監督と脚本は、前作『ダンサー そして私たちは踊った』が第92回アカデミー賞国際長編映画賞のスウェーデン代表に選出されたレヴァン・アキン監督が務めた。

ジョージアに暮らす元教師のリアは、行方不明になったトランスジェンダーの姪、テクラを探すため、テクラを知るという青年アチとともに、トルコ・イスタンブールへと旅立つ。しかし行方をくらませたテクラを見つけ出すのは想像以上に困難だった。やがてリアは、トランスジェンダーの権利のために闘う弁護士、エヴリムと出会い、彼女の助けを借りることに。なぜテクラはジョージアを離れたのか。東西の文化が溶け合うイスタンブールを舞台に、テクラを探す旅を通して、リア、アチ、エヴリム、3人の心の距離が、少しずつ近づいていく。

エヴリム役を実際にトランス女性であるデニズ・ドゥマンリが務め、現地のクィアコミュニティからスタッフを迎え入れた本作は、第74回ベルリン国際映画祭でLGBTQ+をテーマにした作品に贈られる最も歴史のある映画賞であるテディ賞審査員特別賞を受賞した。

あわせて公開された日本版ポスタービジュアルには、イスタンブールの街角で姪を探すリアの姿が切り取られている。その後方には旅を共にする青年アチ、前方には2人の手助けをする弁護士エヴリムがそれぞれの思いを胸に、路上を歩く姿が。さらに、“猫の街”として知られるイスタンブールらしく、路上には猫の姿も。そしてそこへ「静かに交わる、それぞれの人生」というキャッチコピーが添えられている。

また、イスタンブールの景色を望みながらフェリーに乗るリアとアチの姿や、街角でダンスを楽しむリア、トランスジェンダーの権利を中心に活動するNGO「ピンクライフ」の事務所で働くエヴリムの姿などが捉えられた場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）