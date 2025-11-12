【「灰仭巫覡」コミックス6巻】 11月17日 発売予定 価格：594円

講談社は、11月17日に発売されるマンガ「灰仭巫覡」のコミックス6巻の購入特典を公開した。

「灰仭巫覡」は、雑誌「週刊少年マガジン」にて連載中の大暮維人氏よるファンタジーマンガ。対象店舗にて6巻および、既刊1巻から5巻を購入すると、ホロライブの常闇トワさん、獅白ぼたんさんが描かれたイラストカードがランダムで配布される。

カードの表面には「灰仭巫覡」のイラスト、裏面には常闇トワさん、獅白ぼたんさんのイラストが入っており、表面のコラージュは、常闇トワさん・獅白ぼたんさんの好きなキャラクターのコラージュになっている。

なお、イラストカードはランダム配布となり、絵柄を選ぶことはできない。配布店舗については、「灰仭巫覡」作品公式Xもしくは「週刊少年マガジン」公式サイト内のお知らせページにて公開される。

□「灰仭巫覡(カイジンフゲキ)」公式X

イラストカード イメージ

「灰仭巫覡」

【常闇トワさんバージョン】【獅白ぼたんさんバージョン】

著者：大暮維人氏

【あらすじ】

「夜」。それはかつて天災と呼ばれていたもの。人智を超えた災害の襲来に対し、少年たちはただひたすらに舞う。神々の力を借りる為、「夜」の怒りを鎮める為、そしてこの世界を救う為――。日本の田舎町に住む少年・仭は、「夜」により故郷を追われた英国軍人・ガオと出会う。自然に囲まれたのどかな町で、仲間たちと青春を過ごす2人。しかしそんな彼らの下に、再び「夜」が襲い来て……!? マンガの常識を覆すファンタジー巨編開幕！

