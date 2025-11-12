INIの“なにわのプリンス”尾崎匠海・後藤威尊・佐野雄大が『non-no』増刊表紙に登場！通常版表紙は久間田琳加

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月19日発売の『non-no』（以下ノンノ）2026年1・2月合併号の表紙を、久間田琳加（通常版）、INIの尾崎匠海・後藤威尊・佐野雄大（増刊）がそれぞれ飾ることが明らかとなった。

■INI特集ページでは、3人が猫の“にゃにぷり”に！

ノンノ専属モデルの久間田琳加が登場する表紙は、ふわふわのミックスカラーのニットに包まれたピュアで多幸感あふれるカット。

中面の特集「りんくまのシネマなヒロインコーデ」では、久間田が名作映画のヒロインから着想を得たファッションを素敵に着こなしている。ピンクと赤、ジャケットスタイル、スクールガールなど、映画の主人公のファッションを今っぽくアップデートしたコーディネートは必見だ。

増刊表紙を飾るのは、INIの尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大。大阪府出身で「なにわのプリンス」＝“なにプリ”の愛称で親しまれる3人が「ノンノ」のカバーに初登場。ブルーと白を基調とした、雪の王子様のような透明感あふれる3人の表紙に注目。

特集ページでは、尾崎がベージュ、後藤が黒、佐野が白のふんわりニットに包まれ、猫の“にゃにぷり”になりきった、とびきりチャーミングな表情に癒されるカットを掲載。2026年の目標は「東京ドームのステージに立つこと！」と語るインタビューも必見だ。

メイン写真：『non-no』2026年1・2月合併号増刊／集英社 撮影／須江隆治（See）

■書籍情報

2025.11.19 ON SALE

『non-no』2026年1・2月合併号通常版

表紙：久間田琳加

2025.11.19 ON SALE

『non-no』2026年1・2月合併号増刊

表紙：尾崎匠海・後藤威尊・佐野雄大（INI）

■関連リンク

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/

『non-no』公式サイト

https://nonno.hpplus.jp

■【画像】『non-no』2026年1・2月合併月号通常版表紙