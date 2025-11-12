11日、新発田市の住宅街にクマが出没し『緊急銃猟』により駆除されました。



11日午前9時ごろ、新発田市宮古木の住民から「自宅から約50m離れたやぶでクマ1頭を目撃した」と警察に通報がありました。30分後、市の職員と地元の猟友会が目撃場所近くの住宅の小屋の中にクマがいるのを発見し、まわりを取り囲みました。



住民に危害がおよぶ可能性があったことなどから二階堂市長の判断で緊急銃猟を実施し、体長60cmほどのクマ1頭を駆除しました。県内での『緊急銃猟』はこれが3例目です。



11日午後2時ごろには、糸魚川市で4例目の『緊急銃猟』が実施されています。県は、引き続き【クマ出没特別警報】を出して警戒を呼びかけています。