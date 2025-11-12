タレントのヒロミが11月8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。お馴染みになっている「フレックステクニカルセンター」のさいたま支店を訪れ、愛車である三菱自動車のピックアップトラック「TRITON（トライトン）」をカスタムする動画を公開した。

この「TRITONくん」をカスタムしてイベントに出そうと考えていたものの、1年間手がつかなかったというヒロミ。今回はエアサス（エア・サスペンション）を導入して「カッチョ良くしていきたい」と意気込みを語った。

詳しくは実際に動画を確認してもらいたいところだが、そこからスタッフの指導を受けながら、ヒロミが自らタイヤを外し、手際良くカスタムしていくのがさすがだ。作業工程がカット編集ではなく基本的に早送りで収められており、車好き／メカ好きにはたまらない映像になっているに違いない。

結果的にカスタムは成功し、エアサスで車高の調整が可能に。車高を可能な限り下げて試乗したヒロミは「イイ！」と一言。印象がガラッと変わり、視聴者からも好評を博していた。趣味に生きる男・ヒロミのYouTubeチャンネルは現在、134万人の登録者を抱える人気ぶり。今後どんなカスタムを見せてくれるのか、車好きは楽しみにしよう。

（文＝向原康太）