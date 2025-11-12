低視聴率ながら音と映像の美しさは特筆モノ『ラヴソング』 若き菅田将暉も歌手デビュー前に美声を披露していた
●『もしがく』の通じる熱い男の役
放送中の『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(フジテレビ系)で菅田将暉の演技を見ているとき、「近年は『ミステリと言う勿れ』などの物静かな役柄が増えたけど、以前はこういう熱い男の役が多かった」と感じさせられた。
想いを寄せる女性教師の婚約者を殴る生徒役を演じた『大切なことはすべて君が教えてくれた』(フジ系、2011年)、復讐に執念を燃やす脱獄犯を演じた『ランナウェイ〜愛する君のために』(TBS系、11年)など、いくつかの作品が頭に浮かんだ中、「今では最もレアな姿かな」と思ったのが『ラヴソング』(フジ系、16年 ※FODで配信中)。
菅田は福山雅治、藤原さくらとの三角関係を熱っぽく演じて強烈なインパクトを放った。同作は『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(TBS系)で話題の夏帆が意外な役柄で出演していたことも含め、あらためてどんな作品だったのか。ドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。
(左から)水野美紀、菅田将暉、福山雅治、藤原さくら、夏帆、宇崎竜童＝『ラヴソング』制作発表より
○いきなり菅田将暉が福山雅治に頭突き
第1話冒頭、物語は神代広平(福山雅治)がベッド上で女性からビンタされるシーンで幕を開けた。福山が1990年代から続く稀代のモテ男ぶりを見せた次のシーンは、ヒロインの佐野さくら(藤原さくら)が登場。ただ、「サクラ満開の道をバイクで走り、花びらが口の中に入ってけげんそうに吐き出す」というシーンだった。
どちらも「美しさから醜さへの落差を見せる」という演出家こだわりのオープニングだったが、この2シーンで『ラヴソング』が一筋縄ではいかない作品である様子がうかがえた。
神代は臨床心理士として働きながらも、女性の家を転々とするだらしない男。ミュージシャンの道を挫折し、音楽の未練を断ち切れずにいるほか、過去の恋愛から人を愛せなくなっていた。
さくらは児童養護施設で育ったあと自動車整備工場で働いているが、吃音症から人と話そうとせず周囲となじめずにいる。たびたび喫煙シーンがはさまれるなど、やさぐれたキャラクターとして描かれた。
ある日、さくらの上司が神代に彼女の症状を診てもらう機会が設けられ、2人は出会う。その後、神代は言語聴覚士の宍戸夏希(水野美紀)を介した音楽療法で、さくらの音楽的な才能に気づき、彼女とともに再び音楽の道を歩みはじめていく……。
菅田が演じたのはそんな、さくらに想いを寄せる幼なじみの天野空一。アルバイトをしながら調理師専門学校に通っているが、誤解から「菅田将暉が福山雅治に頭突きする」というシーンもあるなど、本気で2人と向き合う熱い男として描かれた。さらに専門学校の事務員・渡辺涼子(山口紗弥加)との危うげな関係性、歌手デビュー前の歌唱シーンなど、現在の活躍に至る片りんがうかがえる。
一方、夏帆が演じたのは、さくらにとって児童養護施設時代からの姉代わりである中村真美。一緒に住みながらキャバクラで働いているが、結婚が決まり、親に捨てられた過去に悩みながらも出産に挑む姿を演じた。さくらが歌をはじめるきっかけも「真美の結婚式でスピーチをする」という目標のためであり、最終話まで影響を与える重要な役柄だったのは間違いない。
●共感より夢見心地を楽しむドラマ
放送時、話題となったのは福山と藤原の年齢差。当時、福山は69年生まれの47歳で、藤原は95年生まれの20歳と、27歳もの年齢差があり、神代の「たぶん佐野さんの親御さんと同じくらい(の年齢)かな」というセリフもあった。ネット上で「恋愛は無理があるのでは?」「親子にしか見えないかも」などの声があがるのも当然かもしれない。
しかも藤原は無名の歌手で演技は初挑戦。演技経験の差もあって否定的な声が上がったほか、視聴率は当時の「月9ワースト更新」などと批判されがちだった。ただ、『ラヴソング』はリアルな恋愛模様を描こうとした作品ではなく、「悩みを持つ男女が変わるきっかけを与え合う」というプラトニックなラブストーリーであり、それがうまく伝わりきらなかったことが惜しまれる。
視聴者が「こんな経験ある」と共感するような作品ではなく、「こんなプラトニックな関係性の人がいたら自分も変われるのかな」と感じさせるファンタジーに近い世界観であり、そんな夢見心のムードをチーフ演出の西谷弘が創り上げていた。
その他でも、さくらの登場シーン前後にたびたび花のサクラを映したり、悔しさから涙をこぼすシーンを洗車機に入れた車内で撮影したりなど、「さすが西谷監督」と思わせる演出は令和の今見ても引き込まれる。
さらに、神代がさくらにかけた「7秒の勇気で世界は変わる」という言葉を筆頭に、毎回2人が一歩ずつ踏み出していくようなシーンをさりげなく散りばめていることも見どころの1つ。特に演技初挑戦の藤原さくらが役の佐野さくらとシンクロし、一歩ずつ成長していく姿を見守る楽しさがあった。
○藤原さくらは俳優としても開花
実際、藤原さくらは今年デビュー10周年を迎えたが、20年代に入って俳優業も本格的に開花。22年の『ファイトソング』(TBS系)と23年の『こっち向いてよ向井くん』(日本テレビ系)の演技が称賛を受けたほか、初主演ドラマと初主演映画も制作されている。
音楽に新人アーティストを絡めたドラマでは、01年放送の高橋克典主演『傷だらけのラブソング』(カンテレ・フジ系)という作品があった。
こちらは「元音楽プロデューサーが不良少女の才能にほれ込み、デビューを目指す」という物語で中島美嘉のデビュー作。ただ同作は“ラヴソング”の要素が抑えめで、メインはサクセスストーリーであり、悪役も登場するなどエンタメ志向だった。その点、福山と藤原の『ラヴソング』はピュアなラブストーリーが際立って見える。
失敗作のような扱いを受けることもある『ラヴソング』だが、今見たら物語だけでなく、映像の美しさと余韻ある音の使い方に気づかされるのではないか。現在、FODで第3話まで無料配信されているが、さくらが初ライブで「500マイル」を歌う同話のクライマックスは忖度なしでおすすめしておきたい。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
