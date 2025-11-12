Travis Japan¡ØStar Song Special¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª¡ÖTokyo Crazy Night¡×¤ò¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü
11·î13Æü16»þ¤è¤êPrime Video¤ª¤è¤ÓDMM TV¤Ë¤Æ¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special Season2¡Ù¤ÎÂè4²ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£Âè4²ó¤Ï¡¢MC¤òÊ¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³&¥Ôー¥¹¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆTravis Japan¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£Travis Japan ¡ß SpeciaL¤¬¡È¤·¤¯¤¸¤êÏÃ¡É¤ÇÇòÇ®
º£²ó¤Ï¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡ÖTokyo Crazy Night¡×¤ÇTravis Japan¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¡£¾¾ÁÒ¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¥ì¥È¥í¤Ç¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡£Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎËÙ¸ýÍ³æÆ¤Ï¡Ö¥µ¥Ó¤ÇÁ´°÷¤¬¼ê¤ò¾å¤²¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬µÞ¤ËËÙ¸ý¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¡Ä¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿ºÍ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ëSpeciaL¤ÏSnow Man¤Î¡ÖGrandeur¡×¤ËÄ©Àï¡£¡ÖSnow Man¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥À¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¶Ê¡×¡ÊÃæÂ¼¹ÀÂç¡Ë¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Î¡ÈSpeciaL¡É¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÏÂÅÄÍ¥´õ¡Ë¤È¤¤¤¦ÞÕ¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏNEWS¤Î¡Ö´õË¾～Yell～¡× ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«Í³¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¥³ー¥Êー¡ÖStar Challenge¡×¤Ç¤ÏSpeciaL¡¦¾¾ÈøÎ¶¤¬¥Ð¥ì¥¨&¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¡¦¥À¥ó¥¹¤ËÄ©¤à¡£
¥Èー¥¯´ë²è¡ÖSwitch Question¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀèÇÚ¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÆ±¤¸¼ÁÌä¤òSwitch¡£¡ÈNG¤Ê¤·¡É¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
º£²ó¤ÏTravis Japan¤ÈSpeciaL¤¬ÂÐÌÌ¡£SpeciaL¤¬¥Èー¥¯¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°Áá¡¹¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¡¢¡ÊÀîÅç¡ËÇ¡·ÃÎ±¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¿¿Áê¤òÀîÅçËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ç¸ì¤ë¡£
¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢SpeciaL¡¦ÎÓÏ¡²»¤¬¡ÈÆ±´üÆþ½ê¡É¤ÎTravis Japan¡¦ÃæÂ¼³¤¿Í¤Ø¡Ö³¤¿Í¤¯¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÃæÂ¼¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¡£ÎÓ¤¬ÃæÂ¼¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿SpeciaL¤Ï²¿¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÏÃÂê¤ÏTravis Japan¤ÈSpeciaL¤Î¡È¤·¤¯¤¸¤ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¡É¤Ø¡£µÈß·´×Ìé¤Ï¡¢²áµî¤Ë´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ëµ¯¤³¤·¤¿ÄÁ»ö·ï¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¾¾ÁÒ¤ÏÆþ½ê¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤Î¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×ÏÃ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢SpeciaL¤ÎÏÂÅÄ¤ÏÉñÂæ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡ÈÄË～¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¤ò¾Ò²ð¡£¾¾Èø¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡È¤â¤Î¤Þ¤Í¡É½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¡Ä!?¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢MC¤ÎÊ¿»Ò¤â¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎËÜÈÖÃæ¤Ë¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×¤ÈÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖSwitch Question¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ®½Å¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Â³¡¹¡£SpeciaL¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¤½¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ÇÃæÂ¼¤Ï¡È¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡Ä¡©
¤Þ¤¿¡¢SpeciaL¤Î¼ÁÌä¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¤äÀîÅç¤¬¼«¿È¤Î¡È¼åÅÀ¡É¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤â¡£¤½¤·¤Æ¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¡È¥¹¥¿¥½¥ó¡É¤Ç¤â¾¾ÅÄ¥ïー¥ë¥ÉÂçÁ´³«¡£¸åÇÚ¡¦SpeciaL¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¡ØStar Song Special Season2¡ÙÂè4²ó¥Æ¥£¥¶ー
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
Prime Video / DMM TV¡ØStar Song Special Season2¡Ù
11/13¡ÊÌÚ¡Ë16:00～ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¢¨³Ö½µÌÚÍËÇÛ¿®
½Ð±é¡§Ê¿»ÒÍ´´õ¡ÊÂè4²óMC¡Ë¡¢Travis Japan¡ÊÂè4²ó¥²¥¹¥È¡Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊSpeciaL Â¾¡Ë
