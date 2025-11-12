■台風26号(フォンウォン)

【画像】台風進路・今後の天気はどうなる？

2025年11月12日9時45分発表 気象庁

12日9時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 バシー海峡

中心位置 北緯21度40分 (21.7度)

東経119度20分 (119.3度)

進行方向、速さ 北北東 10 km/h (6 kt)

中心気圧 994 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 北西側 330 km (180 NM)

南東側 280 km (150 NM)

12日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 バシー海峡

予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)

東経120度40分 (120.7度)

進行方向、速さ 東 15 km/h (7 kt)

中心気圧 998 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

13日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 与那国島の北北東約40km

予報円の中心 北緯24度50分 (24.8度)

東経123度05分 (123.1度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (18 kt)

中心気圧 994 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

14日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 南大東島の北約80km

予報円の中心 北緯26度30分 (26.5度)

東経131度05分 (131.1度)

進行方向、速さ 東 35 km/h (19 kt)

中心気圧 1004 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

■沖縄への影響は

沖縄本島地方では、１２日は土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。先島諸島でも、１４日にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。先島諸島では１３日は高波に警戒してください。なお、台風の進路等によっては、１３日は暴風となるおそれがあります。

［気象概況］

台風第２６号は、１２日３時にはバシー海峡の北緯２１度０５分、東経１１９度１０分にあって、ゆっくりした速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルで中心の北西側３３０キロ以内と南東側２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は、１２日はバシー海峡付近を北東へ進み、１３日にかけて沖縄地方へ接近する見込みです。沖縄地方では、台風と高気圧との間で気圧の傾きが大きくなるでしょう。また、前線や台風周辺から暖かく湿った空気が流れ込む影響で、沖縄地方では１３日にかけて、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。



［雨の実況］

降り始め（１１日００時）から１２日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）

沖縄本島地方

久米島町謝名堂 ３４７．０ミリ

国頭村奥 １８８．５ミリ

久米島空港 １７９．５ミリ

宮古島地方

下地島空港 ８９．０ミリ

多良間空港 ７８．０ミリ

宮古島市下里 ７４．０ミリ

八重山地方

与那国町祖納 ２２２．５ミリ

与那国空港 １９８．０ミリ

竹富町上原 １７１．５ミリ



［雨の予想］

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ４０ミリ

先島諸島 ３０ミリ

１３日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ３０ミリ

先島諸島 ３０ミリ

１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １２０ミリ

先島諸島 ７０ミリ

その後、１３日６時から１４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １００ミリ

先島諸島 ６０ミリ



［風の予想］

１２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 東のち南東の風 １５メートル （２５メートル）

先島諸島 南の風 １５メートル （２５メートル）

１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北東の風 １８メートル （３０メートル）

先島諸島 北西または北の風 ２０メートル （３０メートル）



［波の予想］

１２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ４メートル うねりを伴う

１３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ５メートル うねりを伴う

大東島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ６メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄本島地方の土砂災害警戒情報は解除しましたが、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、１２日は引き続き土砂災害や低い土地の浸水に警戒し、河川の増水に十分注意してください。雨雲の発達の程度によっては、大雨警報を発表する地域が広がったり、警報の期間を延長する可能性があります。

先島諸島では、１３日にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。雨雲の発達の程度によっては、１４日にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。

沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴い、１３日にかけてしけの状態が続き、１３日の先島諸島は大しけとなる見込みです。うねりを伴った高波に注意・警戒してください。

沖縄地方では、１３日にかけて非常に強い風や強い風が吹く見込みです。強風に十分注意してください。なお、先島諸島では、台風の進路や東シナ海での風の強まりによっては、１３日は暴風となるおそれがあります。

先島諸島と沖縄本島地方では、１３日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。大東島地方では、１３日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

■全国の天気を地方ごとに

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2283433?display=1