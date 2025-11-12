残業、飲み会、旅行……。お疲れ女子3人のリアルな栄養状態を尿でチェックしてみた

残業続きで疲れが抜けない、飲みすぎて朝を迎える、楽しいお出かけの翌日はぐったり……。働く女子たちの“あるある”を体現する3人が、いままさにお疲れモード。

そんな3人に試してもらったのが、大塚製薬が出している栄養モニタリングサービス「Vivoo（ビブー）」。専用の試験紙（ストリップ）に自宅で尿をかけ、アプリで読み取るだけで、栄養バランスや水分レベルなど自分の栄養状態などが分かるという最新のサービスです。

今回は「Vivoo」を使って3人のお疲れ女子の栄養状態をのぞいてみました。

■たった3分。手軽に栄養管理ができる「Vivoo」

「Vivoo」（4本セット2,600円）を使った栄養状態の測定方法は、自宅や外出先などのトイレで専用のストリップに尿をかけて、スマホのカメラで読み取るだけ。所要時間はたったの3分です。

日々の健やかな生活に大切な6つの栄養状態（水分レベル、食塩摂取量、肉/野菜 バランス、ビタミンC、骨の健康にかかわるミネラル、酸化ストレス）に関する項目の結果をその場で確かめることができます。

さらに、測定結果に合わせて管理栄養士が監修したアドバイスも。自分の栄養状態を知るだけでなく、より良くするための方法を教えてくれるサービスとなっています。

■今回調査するのはこの3人のお疲れ女子！

あずさ（27）

「働きすぎ注意報、絶賛発令中！」

毎日サービス残業まつりで、体はもはや電池切れ寸前……。さらに上司との“相性バグ”がストレスの燃料に（泣）。

なこ（29）

「合コン、それは人生の戦（いくさ）」

週末はハシゴ飲みからの朝帰りが基本スタイル。「もう若くない」と思いながらも、乾杯の誘惑には勝てない！ 累計500回の“朝の後悔”を経て、今があります。

ともみ（30）

「おでかけ命！ でも最近ちょっと疲れが……」

週末は元気にお出かけ三昧！ だけど最近は、翌日の“じわ疲れ”が地味に来るお年頃!? 体力だけが取り柄です！

■あずささんの栄養状態をチェック！

「昨夜もまた、気づけば22時まで残業……。家に帰った瞬間、ソファでそのまま寝落ちしちゃってました。こんな生活、もうかれこれ5年くらい続いてるんですけど……最近ちょっと、自分の体が心配になってきていて。気合いだけじゃ乗り切れない日もあるんだなって、しみじみ思っているので、今の自分の栄養状態が気になります」

◇結果は……「インスタント食品を卒業したい」

全体スコアは……8.3点/10点

「測定の結果、やっぱり食塩の摂りすぎって出ちゃいました……。夜ご飯をカップラーメンで済ませがちだから、そりゃそうだよなって感じです。しかも“ウエスト周りに脂肪がつくリスクが高い”なんて恐怖のワードまで（涙）。

ビタミンCも足りてないみたいで、最近の肌荒れにも納得。これを機に、インスタント卒業＆野菜生活にシフトしようと思ってます！」

■なこさんの栄養状態をチェック！

「昨日もね、合コンが大盛り上がりしちゃって！ 気付いたら朝ラーメン食べてて、帰宅はまさかの朝7時（笑）。いや、体に悪いのは重々分かってるんです。でも、私から飲み会取ったらほんとに何も残らない！ だからこれだけはどうにか続けたい……」

◇結果は……「まだまだお酒は続けられそう」

全体スコアは……7.8点/10点

「骨の健康にかかわるミネラルが足りてないって言われちゃいました。カルシウムとかマグネシウムとか……たしかに、あんまり意識してなかったかも。でも“朝ごはんにチーズをのせるだけ”なら私にもできそう！

一方で、水分レベルはまさかの満点！ お酒の合間にちゃんとお水を飲んでいたのが功を奏したのかも（笑）。これなら、まだまだ楽しく飲めそうです！」

■ともみさんの栄養状態をチェック！

「この前の週末は、岐阜に帰省して観光も満喫してきました！ やっぱりせっかくのお休みはアクティブに動きたい派なんです。“たくさん動いてたくさん食べて”が私なりのストレス解消法！ でもここ最近は週明けにちょっと疲れが残るように……（涙）」

◇結果は……「ご飯選びを見直したい」

全体スコアは……9.1点/10点

「まさかの“食塩摂取量が多い”という結果にびっくり！ 旅先で味の濃いご飯を楽しむのが好きだから、その影響かもしれません。これからは、ご飯のチョイスや味付けをちょっと見直してみようかな。でも“肉と野菜のバランスは満点”って出たのはうれしい！ 普段から好き嫌いなく食べているので、そこはこのまま続けたいです」

■楽しい毎日のためにまずは自分と向き合ってみて

普段はつい後回しにしがちな“自分の栄養”。でも、数字やデータで見えると、「ちょっと気をつけようかな」って自然に意識が変わるもの。

忙しい毎日を頑張って全力で楽しむためにも、まずは自分の栄養状態を知ることが第一歩です。あなたも今日から、“なんとなく不調”を卒業して、“自分をいたわる習慣”を始めてみてはいかがでしょうか。

■「Vivoo」詳細

「Vivoo」

