各地でたっぷり日差し届き天気の崩れもなさそう、夜はグッと冷え込む【これからの天気(12日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、中越と下越の広い範囲にシモ注意報が発表されています。
13日(木)朝は、シモに対する農作物の管理に注意してください。
◆12日(水)これからの天気
高気圧に覆われて、各地でたっぷりの日差しが届くでしょう。天気の崩れもなさそうです。
降水確率は0～20%となっています。
◆12日(水)の予想最高気温
最高気温は、12～16℃の予想です。昨日よりやや高くなるところが多いでしょう。
ただ、夜はグッと冷え込みますので暖かくしてお過ごしください。
