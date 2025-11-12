警報・注意報

これからの気象情報です。

◆警報・注意報
現在、中越と下越の広い範囲にシモ注意報が発表されています。
13日(木)朝は、シモに対する農作物の管理に注意してください。

◆12日(水)これからの天気
高気圧に覆われて、各地でたっぷりの日差しが届くでしょう。天気の崩れもなさそうです。
降水確率は0～20%となっています。

◆12日(水)の予想最高気温
最高気温は、12～16℃の予想です。昨日よりやや高くなるところが多いでしょう。
ただ、夜はグッと冷え込みますので暖かくしてお過ごしください。