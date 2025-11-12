MLB公式が11月5日、X（旧ツイッター）を更新し、ロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ優勝を記念したイラストを公開した。アニメ調で描かれたドジャースの選手たちの背後に巨大ロボットが登場し、「ガンダムでは？」とSNSで話題になっている。

公開されたイラストには、大谷翔平（31）、山本由伸（27）、フレディ・フリーマン（36）ら主力選手が描かれ、中央には優勝トロフィーが輝く。宇宙を思わせる背景の右上には、光を背にした人型メカが立ち上がるように描かれており、ファンの間で「ガンダムっぽい」と注目が集中。実際の『機動戦士ガンダム』シリーズとは異なるデザインだが、その存在感は圧倒的だ。

この投稿には、Xユーザーから「右上にガンダムいない？ 気のせい？」「奥に見たこと無いガンダムがいるが、よもやレジェンダリー版じゃ無いよね」「思った以上にガンダムっててダメだった」「ドジャース専用ガンダム（青い悪魔）」といった声が相次いでいる。ドジャースの優勝を祝うはずのイラストが、思わぬ議論を呼び、SNSを賑わせている。