きのう（１１日）午前、河北町の工場でエアコンの設置作業をしていた宮城県の男性が脚立から１．６メートルほど下の地面に転落し、意識不明の重体となっています。

【写真を見る】エアコン設置作業中に脚立から転落...宮城県の男性が意識不明に 当初は会話できたが容体急変（山形）

警察によりますと、きのう（１１日）午前１０時４０分ごろ、河北町の工場でエアコンの設置作業をしていた宮城県大和町の設備工事業・菅原雄一さん（５２）さんが脚立から１．６メートル下の地面に転落しました。

この事故で菅原さんは、頭を骨折するなどの大けがをして意識不明の重体となっています。

救急隊が駆けつけた時、菅原さんは意識があり会話もできる状態でしたが、搬送先の病院で容体が急変したということです。

菅原さんはきのう午前８時半ごろから５人で工場内の置き型エアコンの設置作業をしていましたが、設置後、エアコン上部のパイプから水漏れしているのを見つけたため、１人で脚立に上りパイプのキャップを閉めていたということです。

警察によりますと近くで作業をしていた同僚が菅原さんが転落したところを目撃し、１１９番通報しました。

菅原さんは当時ヘルメットを被っていて、何らかの拍子にバランスを崩し転落したとみられています。

警察が事故の原因などを詳しく調べています。