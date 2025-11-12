Netflix『timelesz project -REAL-』本ビジュアル解禁！配信日も決定
Netflix『timelesz project -REAL-』が、2026年1月9日にVOL1（全4話）、2月15日にVOL2（全6話）が世界独占配信されることが決定。発表に伴い、あらたなキービジュアルが公開された。
■本ビジュアルではtimeleszの情熱と覚悟を表現
佐藤勝利・菊池風磨・松島聡自らがオーディションの審査員となり、あらたに寺西拓人・原嘉孝・橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝を迎え入れ、さらなる飛躍を目指して歩み始めた、timelesz。そのオーディションの模様を捉えた『timelesz project -AUDITION-』は、Netflixで配信され、大きな話題を呼んだ。
『timelesz project -REAL-』は、オーディションを経て、新体制となったtimeleszの“あの日から”を追う内容。彼らは今、何を感じ、どう過ごしているのか――。最終審査直後から、8人体制として初のドーム公演まで、メンバーのリアルな姿が描かれる。
このたび解禁された本ビジュアルは、歩みを重ねながら大舞台へ挑む彼らの等身大の姿が映し出されたもの。制作は、Netflixのクリエイティブチーム。ドキュメンタリー作品であることを明確に伝えつつ、国際的な視点と洗練されたデザインアプローチによって、ツアーに向けて懸命に努力するtimeleszの情熱と覚悟を、視覚的に表現している。
中央にはメンバーそれぞれのインタビューショットを配置。赤い背景が生み出す統一感によって、一人ひとりの存在感が際立つと同時に、強い意志と結束を象徴。周囲には、ライブパフォーマンスやリハーサルのシーン写真を散りばめ、ステージ上の熱気と舞台裏のリアルな瞬間を一枚に凝縮している。
まさに「パフォーマンスの熱」と「素顔のREAL」が交錯するデザインとなっており、作品の世界観をより強く印象づける仕上がりとなった。
■配信情報
Netflix『timelesz project -REAL-』
2026年
VOL1：01/09（金）配信開始 ※全4話
VOL2：02/15（日）配信開始 ※全6話
■リリース情報
2025.11.12 ON SALE
SINGLE「Steal The Show / レシピ」
