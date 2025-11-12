「スーパーヒーローが…」「残念だ」全試合出場の23歳日本代表が負傷離脱、地元メディアは悲嘆「彼のリーダーシップと存在感はチームメートにとって基準点だった」
あまりにも痛い離脱だ。
パルマの日本代表GK鈴木彩艶は、11月８日に行われたセリエA第11節ミラン戦で、アレクシス・サーレマーケルスと交錯した際に左手を負傷した。クラブは左手中指と舟状骨の骨折と発表している。
イタリアの複数メディアは10日、鈴木が今週日本で手術を受けると報道。長期離脱となることは避けられず、一部ではその期間が３か月に及ぶ可能性もあると伝えられた。
今季ここまで全試合に出場してきた23歳は、たびたびのビッグセーブでパルマを救ってきた。失点に絡んで批判されたこともある。一方で、チームが数的不利に陥ったなか、終了間際の決定機やPKを阻止し、１ポイントをもたらしたジェノア戦で絶賛されたのは記憶に新しい。
専門サイト『Parma Live』は10日、「パルマには状況を救うスーパーヒーローにも、すべてを台無しにしかねない悪役もこなせることを示した選手がいる。ザイオン・スズキだ」と報じた。
「平均を大きく下回るパフォーマンスもあれば、決定的となるパフォーマンスもあり、控えめに言っても浮き沈みが激しいシーズン序盤の主役となった。カルロス・クエスタ監督は彼を強くあてにすることに決め、セリエAでもコッパ・イタリアでも常に先発で起用。その答えは常にポジティブなものではなかった」
「しかし、魔法のように素晴らしかったのが、パルマにとって最も難しかった試合のひとつ、アウェーでのジェノア戦だ。数的不利に陥ったが、スズキがスーパーヒーローのマントを羽織り、ジェフ・エカトールのヘディングに対してまさに真の奇跡を披露。さらに終盤にはマクスウェル・コルネのPKを止め、パルマに極めて重要な１ポイントをもたらした」
同メディアは「残念ながら、ミラン戦で手を大きく負傷し、しばらくの戦列離脱を余儀なくされた。前述のような明白なミスがあったものの、彼のリーダーシップと継続的な存在感は、チームメートにとってまさに基準点となっていた。それだけに残念だ」と続けている。
「チームはこれから新たなバランスを見いださなければいけない。スズキ不在の間にパルマのゴールマウスを守るのは誰か、まだ多くの疑問がある。願うはその選手が悪役よりもスーパーヒーローとなれることだ」
パルマは鈴木不在の穴を埋められるのか。いずれにしても、少しでも早い復帰が期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
