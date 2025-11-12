　12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の5万880円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万927.29円に対しては47.29円安。出来高は1万8363枚となっている。

　TOPIX先物期近は3354.5ポイントと前日比30ポイント高、現物終値比1.01ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50880　　　　　 +10　　　 18363
日経225mini 　　　　　　 50875　　　　　　+0　　　309282
TOPIX先物 　　　　　　　3354.5　　　　　 +30　　　 28398
JPX日経400先物　　　　　 30230　　　　　+265　　　　1951
グロース指数先物　　　　　 718　　　　　 +13　　　　1877
東証REIT指数先物　　　　　2018　　　　　+8.5　　　　 152

株探ニュース