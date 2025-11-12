日経225先物：12日正午＝10円高、5万880円
12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の5万880円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万927.29円に対しては47.29円安。出来高は1万8363枚となっている。
TOPIX先物期近は3354.5ポイントと前日比30ポイント高、現物終値比1.01ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50880 +10 18363
日経225mini 50875 +0 309282
TOPIX先物 3354.5 +30 28398
JPX日経400先物 30230 +265 1951
グロース指数先物 718 +13 1877
東証REIT指数先物 2018 +8.5 152
株探ニュース
