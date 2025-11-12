43歳・鈴木亜美、美ボディ＆絶対領域まぶしいステージ衣装姿に反響「スタイル抜群で憧れます」「若い時と、変わらないですよねっ〜」
タレント・歌手の鈴木亜美（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。沖縄・粟国島で開催されたイベントでステージに登場したことを報告し、美スタイルが際立つ衣装姿を披露した。
【動画】「変わらないですよね」美ボディ＆絶対領域まぶしいステージ衣装姿を披露した鈴木亜美
鈴木は「#粟国島アの国まつり2025 ありがとうございました 楽しかった！」のコメントとともに、1998年にリリースされた自身のデビュー曲「love the island」をBGMに、当日のステージの様子をとらえた動画をアップした。
この投稿にファンからは「スタイル抜群で憧れます」「若い時と、変わらないですよねっ〜」「めっちゃかわいい」「懐かしい歌 スタイルも変わらず」「最高過ぎる！」などのコメントが寄せられている。
